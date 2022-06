Bašternák čelí obžalobe pre Bonaparte: Nič sofistikované, myslí si Šanta o podvodoch

Nezbaví sa trestných procesov! Bývalý domáci šéfa Smeru a podnikateľ Ladislav Bašternák (49) je opäť obžalovaný. Teraz sa prípad týka komplexu Bonaparte, kde byt dlhé roky prenajímal práve Robertovi Ficovi (57). Kauza stojí na tom, že Bašternák si pýtal neoprávnené vratky v súvislosti s bytovkou, ktorú staval.

Ide už v poradí o tretiu obžalobu, ktorú na neho podali. Pri výstavbe luxusných bytov v Bonaparte si mal totiž umelo navýšiť množstvo použitého materiálu, a z toho mal neoprávnene požiadať o vratku DPH za milión eur.

„Podanie predmetnej obžaloby dňa 2. júna potvrdzujem,“ oznámil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Podľa TV JOJ reálna hodnota komplexu, ktorý staval, nebola taká vysoká, ako deklaroval spolu so svojimi spoločníkmi.

Použité materiály, kvalita a hrúbka stien, ktoré boli uvedené v dokumentoch, sa výrazne líšili od toho, čo reálne pri stavbe použili. Celkovo sa to malo umelo navýšiť až o jednu tretinu. „Nehodnotil by som to ako nejakú sofistikovanú činnosť, ja si myslím, že skôr išlo o to, že títo páchatelia sa spoliehali na to, že ich daňový úrad neskontroluje a ani sa to nestalo,“ dodal Šanta.

Vyšetrovanie trvalo až 6 rokov, v bytovke robili znalci aj hĺbkové vrty, pričom firma Real Forum Invest bola prepísaná na biele kone. Za najnovšie obvinenie hrozí Bašternákovi až 12 rokov. Advokát Bašternáka Peter Filip skonštatoval, že zatiaľ obžalobu nevidel. „Ja sa určite vyjadrím, ale zatiaľ sa nemám k čomu, lebo ja neviem o ničom,“ uviedol.

Bonaparte sa preslávilo tým, že tam roky žil Robert Fico a odsťahoval sa až po tom, čo súd uznal jeho domáceho za vinného z daňových podvodov. Bašternák si odsedel tri roky, pričom pred pár mesiacmi sa dostal na slobodu. Prvýkrát ho uznali za vinného v roku 2018, druhýkrát v roku 2021. Zároveň rozhodli o prepadnutí jeho majetku, z ktorého časť stihol Bašternák prepísať na blízkych. Štát to rieši prostredníctvom žalôb.