Títo prváčikovia chodia do školy aj v sobotu! Ako to učitelia dokázali? Rodičia sú nadšení, rovnako deti

Lavice drú aj vtedy, keď majú rovesníci voľno a môžu sa hrať či spať. Na Základnej škole Koperníkova v Hlohovci chodia prváci do školy aj v sobotu.

A to s radosťou! Učiteľky totiž pre detičky pripravili netradičný projekt Štvorlístok zdravia. Prváci sa učia, ako správne sedieť v laviciach, ako sa dobre stravovať a dokonca sa naučia aj základy podávania prvej pomoci. Rodičia sú z tejto formy učenia nadšení minimálne tak ako deti.

S projektom prišli pedagógovia, hoci sa na začiatku obávali, či sa deťom bude chcieť ísť do školy aj v sobotu. Nakoniec boli milo prekvapení. „Nečakali sme, že deti budú chcieť ráno vstávať. Dokonca sme sa obávali, že rodičia nám ich neprivezú,“ usmieva sa riaditeľka školy Denisa Králičová. Dodáva, že pre deti je to iné ako počas týždňa.

„V sobotu je škola prázdna a okrem toho si vychutnávajú, že sú v škole samy.“ Na celý projekt zaobstarala aj špeciálneho fyzioterapeuta, ktorý deti učí, ako správne sedieť v laviciach. Deti sa cez soboty naučia aj to, ako zachrániť život, ako sa správne stravovať a overia si aj svoju kondičku.

Malí prváci budú už školu počas soboty navštevovať až do konca školského roka. Rodičia si tento nápad pochvaľujú. „Ak sa naše deti naučia niečo navyše, je to len dobré a určite im v tom nebudeme brániť. V sobotu sa učia len doobeda, tak to vieme vydržať a zabezpečiť si to tak, aby sme ich mohli aj počkať. Veď, ako si spomíname, aj my sme kedysi chodili v sobotu do školy a očividne nám to nebolo na škodu,“ uzavreli spokojní rodičia.