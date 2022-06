Vážna nehoda na trati do Vrútok! Zrazili sa dva vlaky: Na miesto mieria Doležal, Lengvarský aj Mikulec

Na trati medzi Varínom a Vrútkami sa v piatok podvečer stala vážna nehoda osobného vlaku. V úseku je prerušená doprava, informovala ZSSK na svojom Twitteri. Riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf informoval, že na miesto mieri minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský smeruje na miesto nehody a následne do nemocnice. Štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská telefonovala s riaditeľmi nemocníc v Martine a Žiline, ktorí potvrdili, že situáciu so zranenými zvládajú a všetkým je poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť. Zároveň aj ona smeruje do nemocnice v Žiline. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva na svojom Facebooku.

Na miesto nehody smeruje aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Komunikuje s políciou aj hasičmi. "Som v kontakte aj s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. V spolupráci s krajským riaditeľstvom policajného zboru situáciu koordinujeme, rovnako tak komunikujem s ministrom zdravotníctva," povedal. Rušeň narazil do stojacej súpravy osobného vlaku, ktorému mieril na pomoc. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Polícia aktualizovala odhad stavu zranených po nehode vlakov pri Vrútkach. Informuje o štyroch ťažko zranených, niekoľko desiatok cestujúcich malo utrpieť ľahké a stredné zranenia. "Na mieste nehody sa už nachádza posttraumatický tím a vyšetrovateľ vykonáva na mieste prvotné úkony," uviedli policajti na sociálnej sieti. "K nehode došlo na trati v smere zo Žiliny do Vrútok. Rušeň narazil do odstaveného osobného vlaku. Predbežne môžeme vylúčiť akúkoľvek stratu života v súvislosti s nehodou. Na mieste momentálne zasahujú všetky záchranné zložky. Niekoľko desiatok cestujúcich utrpelo len ľahké zranenia," priblížili.

Hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková pre TASR uviedla, že na miesto nehody letela posádka záchranárov zo Žiliny a jedného pacienta v kritickom stave previezla do Martina. Následne sa posádka vrátila späť po ďalšieho pacienta. Na mieste nehody ošetrili záchranári 74 ľudí, z toho 34 previezli do nemocníc v Martine, Žiline, Ružomberku, Dolnom Kubíne a Považskej Bystrici. Zasahovalo 11 ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Na sociálnej sieti o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva.