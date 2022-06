Za schladenie si priplatíme, inflácia zamáva aj vodnými radovánkami: Ako zdražejú kúpaliská?

Všetko ide hore, ako je na tom vstupné?

Inflácia, či už chceme, alebo nie, ovplyvnila život každého z nás. Po pohonných látkach, potravinách či niektorých službách siahneme do peňaženky hlbšie aj v prípade letných kúpalísk. Rastúce ceny si totiž niektoré z nich museli premietnuť do vstupného. Kde to bude drahšie, kde sa ceny držia na minuloročnej hladine a kde ešte nie je rozhodnuté?

Bratislava - Nezvyšovali

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) plánuje otvárať bratislavské kúpaliská v závislosti od počasia. „Predpokladáme, že postupne budeme oficiálne otvárať od polovice júna. K dnešnému dňu neprišlo u nás k žiadnemu zvýšeniu cien oproti minulému roku. Pevne dúfame, že to tak aj ostane. Pre rodiny s deťmi máme aj výhodné celosezónne vstupenky,“ vyjadrili sa.

Kúpalisko Rosnička

Vstupné dospelí: 4,50 €

Vstupné deti od 3 do 18 rokov: 3,50 €

Vstupné seniori nad 62 rokov, ŤZP, ŤZPS: 1,50 €

Vstupné držitelia karty ISIC, ITIC, Euro 26: 4,00 €

Zľavnené vstupné po 17.00 hod.: 2,30 €

Kúpaliská Delfín, Tehelné pole, Lamač a Zlaté piesky

Vstupné dospelí: 4,00 €

Vstupné deti od 3 do 18 rokov: 3,00 €

Vstupné seniori nad 62 rokov, ŤZP, ŤZPS: 1,50 €

Vstupné držitelia karty ISIC, ITIC, Euro 26: 3,50 €

Zľavnené vstupné po 17.00 hod.: 2,00 €

Kúpaliská Krasňany a Rača