Korčokove slová o vstupe Ukrajiny do EÚ: Musíme im ukázať, že s nimi počítame a zaručiť im štatút kandidátskej krajiny

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok považuje garantovanie štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie pre Ukrajinu za dôležité morálne povzbudenie pre ukrajinských obyvateľov.

Reagoval tak na slová svojho rakúskeho rezortného kolegu Alexandra Schallenberga, ktorý vstup Ukrajiny do EÚ podporil za podmienok, že sa neudeje v zrýchlenom procese. Uviedol tak na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022 v Bratislave, informuje TASR.

Na diskusii o budúcnosti Európy, ktorá sa konala v rámci Globsecu, sa okrem Korčoka a Schallenberga zúčastnil aj námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytro Senik. Prostredníctvom videospojenia sa zhromaždeným prihovoril tiež minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba.

Témou ich diskusie bola otázka členstva Ukrajiny v Európskej únii. Podľa Schallenberga je Ukrajina "členom európskej rodiny a mala by byť súčasťou EÚ". Upozornil však, že sa tak nesmie stať na úkor krajín západného Balkánu, ktorým Únia prisľúbila členstvo už pred 19 rokmi. Dodal, že pri prístupovom procese Ukrajiny nesmú byť použité nijaké skratky či zrýchlené konania.

Korčok v reakcii na svojho rakúskeho rezortného kolegu pripomenul slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý na Globsecu tiež vystúpil. "Ako povedal prezident Zelenskyj, ukrajinská morálka závisí od našej morálky. Musíme Ukrajine ukázať, že s nimi počítame. A to sa nedá bez vykonania prvého kroku, čiže zaručenia štatútu kandidátskej krajiny," spresnil Korčok.

Podľa jeho slov nemôže za predlžovanie integračného procesu balkánskych krajín Ukrajina, ale samotné štáty Únie. "Problém odkladania vstupu Albánska a Bosny do EÚ nespočíva v Ukrajine. Blokujeme to my, členské štáty," vyhlásil Korčok.

Toto stanovisko potvrdil aj Dmytro Senik, podľa ktorého potrebuje ukrajinský ľud "hmatateľný dôkaz solidarity". Dodal pritom, že vstup Ukrajiny do Únie nie je nijakým spôsobom v rozpore s prípadným vstupom krajín západného Balkánu do EÚ. Podľa jeho slov podporuje vstup do EÚ až 91 percent Ukrajincov.

Diskutéri rozoberali aj otázku nákupu ruskej ropy Slovenskom. Korčok pripomenul, že Slovensko odsúhlasilo šiesty balík sankcií EÚ voči Rusku týkajúci sa ropného embarga, no "realita je taká, že krajiny strednej Európy budú potrebovať trochu dlhšie prechodné obdobie". Dodal, že Slovensko sa počas tohto obdobia bude snažiť svoju závislosť od ruskej ropy čo najviac znížiť.

Bezpečnostná konferencia Globsec 2022 Bratislava Forum sa koná v dňoch 2. – 4. júna v Bratislave. Jej účastníci majú okrem iného hovoriť o zmobilizovaní podpory pre Ukrajinu.