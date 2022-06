Ceny pohonných látok lámu rekordy: Kedy znížia daň z benzínu a nafty?! Čaká sa na OĽaNO

Na čo ešte čakajú? Putinova vojna na Ukrajine spôsobila, že pohonné látky v celej Európe dosahujú rekordné hodnoty.

Viaceré krajiny na čele s bohatým Nemeckom či so susedným Českom tak pristúpili k zásadnej regulácii daní, aby odľahčili peňaženky občanov. Slovenská vláda s podobným riešením otáľa a predstava Igora Matoviča (49) o zdanení Slovnaftu sa netýka znižovania cien pohonných látok. Naopak, zmenšenie príjmov štátu zo spotrebnej dane viazne na dohode v koalícii.

Poliaci sa nedávno vybrali cestou znižovania DPH z benzínu a nafty. To je však proti európskym pravidlám, za čo im hrozia sankcie. Priechodnejšia cesta je cez zníženie tzv. spotrebnej dane, ktorá prináša štátu veľké zisky, ale zároveň sa vysokou mierou podieľa na výslednej cene za pohonné látky. „Keď DPH má byť problém, i keď v Poľsku to tak spravili, tak môžeme znížiť spotrebné dane z benzínu a nafty, to je zaručene čistá cesta,“ povedal šéf SaS Richard Sulík.

Ten si vie predstaviť, že by podporili aj novú Matovičovu daň na Slovnaft, ktorý má rekordné zisky z nákupu lacnej ruskej ropy, ktorej sa väčšina krajín vyhýba. „Ide o to, že keď tu zavedieme nejakú daň, tak aby výnosy z tej dane išli na zníženie inej dane,“ argumentuje Sulík.

Čaká sa na OĽaNO

Predseda finančného výboru v NR SR Marián Viskupič z SaS pripomenul, že pri dani na Slovnaft nemá byť príjemcom štát, ale majú to pocítiť ľudia. Navrhli teda dve veci. „Prvá bola znížiť DPH na 8 percent, čo si vyžaduje získať individuálnu výnimku, na čo nám ministerstvo financií povedalo, že sa o to snažiť nebudú, že sa to nedá. Tak sme navrhli druhú vec, ktorá by znížila ceny a presunula by peniaze k spotrebiteľom, a to bolo zníženie spotrebnej dane z benzínu a nafty,“ uviedol Viskupič s tým, že pozmeňujúci návrh bol pripravený.