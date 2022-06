Peter vyrobil autentickú maketu legendárneho mesta: Banskú Štiavnicu staval sedem rokov

Vytvoril ďalší unikát!

Peter Chovan (53) je autorom najväčšieho slovenského pohyblivého vyrezávaného dreveného betlehemu, ktorý zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku - Banskej Štiavnice.Práca na ňom mu zabrala 7 rokov a strávil nad ním tisíce hodín.

Je však prepracovaný do posledného detailu. „Model som spracoval od obdobia od 19. storočia až do 1. svetovej vojny, pretože práve 19. storočie bolo obdobím najväčšieho rozmachu mesta, no niektoré stavby boli vybudované aj na začiatku 20. storočia,“ povedal autor, ktorému k tejto práci dopomohlo aj štúdium architektúry.

„Chcem ešte dorobiť druhý diel tohto modelu, kde pribudnú školy, kalvária i Staré mesto (Glanzenberg),“ dodal Chovan s tým, že celú atmosféru a autenticitu mesta len umocňuje osvetlenie a ozvučenie modelu typickými banskoštiavnickými zvukmi, akými sú kostolné zvony.

