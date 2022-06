Parádny úlovok Daniela na pretekoch v Senici: Chytil som megakapra! Váha ryby vás dostane

To je ale kúsok!

Daniel (40) z Trstína (okr. Trnava) si spoločne so svojím bratrancom Martinom (35) môže povedať, že sú zatiaľ tohtoroční najlepší rybári na Slovensku. Na pretekoch Kunov Carp Cup urobili osobný rekord, keď chytili kapra, ktorý vážil neuveriteľných 22,5 kilogramu. Čakali naň pritom celých 41 hodín.

Daniel (40) nie je v chytaní rýb žiaden nováčik. „Chodím chytať ryby od svojich desiatich rokov a jazdím aj do zahraničia na rôzne súťaže. Ryby sú mojím veľkým koníčkom,“ hovorí s úsmevom Daniel, ktorý pracuje ako živnostník. Na Kunovskú priehradu pri Senici prišiel spolu s bratrancom už v piatok. „Nahodili sme udicu už okolo obeda a čakali sme, čo bude. Až v nedeľu ráno o piatej to prišlo. Zabrala ryba, na ktorú sme doslova čakali. Keď sme ju vybrali, neskutočne sme sa potešili. Kapor vážil 22,5 kilogramu a doteraz je to najväčšia ryba ulovená na Kunovskej priehrade. Veľmi sa tešíme,“ povedali spoločne šťastní výhercovia.

Paradoxom je, že hoci Daniel ryby chytať miluje, na tanieri ich u neho nenájdete. „Kapra sme, samozrejme, hodili späť do priehrady. Tak, ako to robím so všetkými svojimi úlovkami. Ryby veľmi nemusím mať na tanieri. Jem ich asi tak raz za rok, a to na Vianoce,“ vysvetľuje Trstínčan, ktorý odhalil aj tajomstvo, ako chytiť takú parádnu rybu. „Vyžaduje to len vytrvalosť, a čakať. Kto čaká, ten sa dočká, a výsledok príde,“ uzavrel.