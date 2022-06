Rodina z Habovky prežíva nočnú moru: Tesne pred kolaudáciou im vyhorel vysnívaný dom

Ničivý živel im vzal všetko.

Tri roky sa mladá rodina snažila postaviť si domček v malebnej dedinke Habovka (okr. Trstená). Vzali si hypotekárny úver a každú voľnú chvíľu venovali práci na dome. Stačilo však len pár minút a v pondelok sa ich životný sen zrútil priamo pred očami.

Po tom, ako mladý živiteľ rodiny Peter Kulaš (34) odišiel po štvorročnú dcérku do škôlky, mu o pár minút prišla správa z alarmu, že snímače zaznamenali dym. V sekunde nasadol do auta a keď prichádzal do dediny, šokovaný si myslel, že je to len zlý sen. Ich vysnívaný domček bol v plameňoch...

Novopostavený dom, do ktorého mladá rodinka vrazila všetky svoje úspory a vzala si hypotéku, horel Petrovi (34) priamo pred očami. „Na začiatku dediny som zbadal dym. Letel som na aute, trúbil, blikal, všetci sa mi v šoku uhýbali,“ s hrôzou opisuje prvé okamihy, keď zistil, že je zle. Doma ho čakalo peklo.

„Vyvalil som kusom betónu okno do obývačky a utekal po hasiaci prístroj. Okolo tváre som si omotal mokrú šatku, aby som mohol dýchať, pľúca ma pálili. Za dverami pískal a praskal oheň a ja som vedel, že keby som ich otvoril, bojujem teraz celý spálený o život. Všade bolo veľa dymu, ale začal som hasiť najprv palety na terase. Keby sa chytili, zhorí celý dom,“ hovorí s hrôzou v hlase Peter, ktorý už tri dni nespal.