Blíži sa koniec súčasnej vlády? Smer ide do petičnej akcie: Takto bude vyzerať referendum

Smer-SD ide do petičnej akcie. Referendum má mať jedinú otázku a ak bude úspešné, má znamenať ukončenie funkčného obdobia súčasnej vlády. Uviedol to predseda Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva strany v Banskej Bystrici.

Na spoluprácu plánuje strana osloviť aj ďalšie opozičné subjekty. Ak stihnú potrebné podpisy vyzberať do 31. júla, podľa Fica sa vytvoria predpoklady, aby sa referendum mohlo konať spolu s komunálnymi voľbami.

"Pokiaľ vyzbierame potrebných 350.000 podpisov do 31. júla, sú vytvorené všetky predpoklady na to, aby sa na jeseň konalo referendum v deň komunálnych volieb do vyšších územných celkov a v mestách a obciach, aby sa nevyhadzovali peniaze. Ak by bolo platné, v takom prípade sa skončí funkčné obdobie Národnej rady SR a budú predčasné parlamentné voľby. Predpokladám, že prezidentka sa pokúsi znova zmariť referendum, ale Slovensko potrebuje novú vládu, aby došlo k upokojeniu situácie," reagoval Fico.

Podľa neho jediná jedna otázka sa priamo dotýka zmeny Ústavy SR, a teda, že sa do nej zakotví, že je možné referendom ukončiť volebné obdobie nefunkčnej vlády.