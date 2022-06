KDH sa obulo do Matoviča: Nemôže ignorovať vládny audit, musí nájsť riešenie!

Bratislava 2. júna (TASR) – Na Slovensku hrozí rušenie tretiny vlakov, pretože Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) chýbajú financie. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) by mal preto prestať ignorovať vládny audit a nájsť riešenie na dofinancovanie ZSSK. Vyhlásil to podpredseda mimoparlamentného KDH Igor Janckulík.

ZSSK má realizovať dopravné výkony za 354 miliónov eur, dostala však na to len 330 miliónov eur. Ministerstvo financií (MF) SR im odporučilo, aby na to hľadali úspory. Šéf ZSSK Roman Koreň v utorok (31. 5.) uviedol, že momentálne neexistuje iná alternatíva ako rušenie tretiny vlakov.

"Objednávateľom vlakov vo verejnom záujme je štát. Jeho prioritou by malo byť to, aby sa pracujúci dostali do zamestnania či deti do škôl. Núteným škrtaním spojov sa likviduje mobilita občanov, ktorí môžu prísť o prácu, alebo sa nedostanú k lekárovi, nehovoriac o prepúšťaní zamestnancov ZSSK," podotkol Janckulík.

Podľa neho je nevyhnutné dať ZSSK dostatočný časový priestor na šetriace opatrenia, čím sa vygenerujú financie, ale s maximálnym ohľadom na zachovanie spojov a mobility občanov. Upozornil, že rukojemníkom zlej komunikácie medzi rezortmi dopravy a financií sa stanú bežní občania.

Matovič v stredu (1. 6.) skonštatoval, že minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) mal prísť o dofinancovaní ZSSK rokovať na ministerstvo financií. "Od Andreja Doležala by som v prvom rade očakával rokovania a nie takéto nejaké 'poza bučky' ťahy cez železničné spoločnosti," vyhlásil minister financií.

Doležal v utorok priblížil, že s odborníkmi z MF vytvorili plán dopravnej obsluhy, podľa ktorého má ZSSK voziť. Ten počíta s 354 miliónmi eur, rozpočtová časť rezortu financií však povedala, že na to pôjde len 330 miliónov eur a zvyšok má ZSSK ušetriť. "Treba voziť dopravné výkony v hodnote 354 miliónov, ale dali sme ZSSK iba 330 miliónov a oni nevedia ušetriť a je logický krok, že keď už nevedia ušetriť, tak budú musieť obmedzovať dopravné výkony, aby sa zmestili do rozpočtu," poznamenal minister dopravy. Verí však, že k tomu nedôjde, boli by to totiž "nezvratné zmeny".