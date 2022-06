Pellegrini o podpore kandidáta na primátorské kreslo: Postavia tam vlastného?

Strana Hlas-SD zrejme nepostaví do volieb primátora Košíc vlastného kandidáta a podporí niekoho z tých, ktorí sa do volebného súboja zapoja. Naznačil to vo štvrtok v Košiciach predseda strany Peter Pellegrini.

"My už niečo tušíme, my už vieme, ku komu sa asi prikloníme, ale pokiaľ to nie je oficiálne rozhodnuté, tak to ešte oficiálne ani nepotvrdím a nepoviem ani meno," povedal Pellegrini pre TASR. Konštatoval, že strana sa intenzívne zapojí aj do primátorských volieb, pričom kritizoval súčasného primátora Jaroslava Polačeka. "Pravdepodobne budeme vyberať z kandidátov, ktorí postupne začínajú avizovať, že by chceli kandidovať, a jedného z nich výrazne podporíme, a pevne verím, že podporíme takého, ktorý sa reálne aj primátorom stane," konštatoval šéf strany. Pozemkový fond odhalil miliónové kšefty s pozemkami, Pellegrini sa bráni: Jednoznačný odkaz Kandidatúru na primátorské kreslo dosiaľ ohlásili výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý chce kandidovať ako nezávislý, a za stranu Za ľudí mestský poslanec Milan Lesňák.