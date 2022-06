Doležal s Matovičom sú na nože: Veľké rušenie spojov! O koľko vlakov prídeme?

Črtá sa veľký problém pre cestujúcich. Minister financií Igor Matovič (49) je na nože s ďalším rezortným kolegom - ministrom dopravy Andrejom Doležalom (41) zo Sme rodina. Problémom sú milióny pre štátnu Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá denne prepravuje státisíce cestujúcich. Šéf železničiarov otvorene hovorí, že ak nedostanú peniaze, rušiť budú až tretinu spojov.

ZSSK oznámila, že namiesto 354 mil. €, ktoré mali dostať od rezortu financií, to bude nakoniec len 330 mil. €. Minister dopravy Doležal sa železničiarov zastáva. „Je logický krok, že už nevedia ušetriť, tak budú musieť obmedzovať dopravné výkony, aby sa zmestili do rozpočtu,“ vyjadril sa Doležal.

Už od polovice júna dochádza k prvému rušeniu niektorých spojov, zatiaľ najmä počas víkendov. Podľa generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko Romana Koreňa nie je iná alternatíva ako stopka vlakov a prepúšťanie zamestnancov. Hovorca Tomáš Kováč dopĺňa, že táto situácia môže byť predzvesťou väčších škrtov.

Riaditeľ Koreň vysvetľuje, že „išlo by možno o každý tretí či štvrtý spoj na Slovensku“. „V hre sú aj varianty, že niektoré linky úplne uzavrieme. Pre ľudí by to bolo likvidačné. Nedostali by sa do práce ani do školy,“ povedal v relácii Z prvej ruky Rádia Slovensko. Hovorca Kováč dopĺňa, že sú pripravení poskytnúť politikom všetky materiály aj podklady týkajúce sa ich nákladov.