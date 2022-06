Agrorezort nešetrí kritikou: Poslanec Hlasu-SD trafil vedľa! Pôdohospodárstvo je v zlom stave aj jeho zásluhou

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva mimoparlamentnej strany Hlas-SD Róbert Puci sa kritikou novela zákona o potravinách "trafil vedľa". Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na stredajšie Puciho vyjadrenia.

"Pán Puci kritikou trafil vedľa, respektíve sám seba, pretože od roku 2012 bol poslancom NR SR za stranu Smer-SD, pod ktorou bol v tom čase aj agrorezort. Stačí spomenúť pani Roškovú, bývalú stranícku kolegyňu pána Puciho, ktorá až do roku 2018 brala agrodotácie na betónové plochy a cudzie parcely," spresnil agrorezort.

Eurofondy určené na modernizáciu potravinárstva a poľnohospodárstva skončili podľa MPRV v kauze Dobytkár a ďalších korupčných schémach a tieto peniaze reálne chýbajú. "Naše potravinárske podniky sú nemodernizované, a teda neschopné konkurencie tým zahraničným," podčiarklo ministerstvo pôdohospodárstva.

To, v akom stave sa slovenský agrosektor nachádza, je do veľkej miery podľa MPRV zásluhou práve garnitúry, ktorej je poslanec Puci súčasťou. Aktuálne vedenie MPRV SR podľa rezortu hasí jeden problém za druhým, stačí spomenúť, aké náročné bolo splniť podmienky na udelenie trvalej akreditácie PPA, bez ktorej by ani nebolo možné vyhlásiť projektovú výzvu pre potravinárov za 170 miliónov eur z eurofondov, ktorú sa už aktuálne vyhodnocuje.

"Čo sa týka kritiky o zrušení miliónových pokút, ktoré sú prakticky nevymožiteľné a všetky prípady, v ktorých pokuta bola udelená, skončili na súdoch vrátane Ústavného súdu, uvádzame, že ich zrušením v žiadnom prípade nedôjde k zníženiu kvality potravín na našich pultoch," vysvetlilo MPRV.