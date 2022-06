Prísť môže aj o ministerský post: Hrozí Matovičovi vyhadzov z vlády?! Ostré odkazy exministrov financií

Všetko to spustilo ďalšie nešťastné vyjadrenie ministra financií. Keď sa Igor Matovič (49) v pondelok rozrozprával o tom, že vinou SaS hrozí pád vlády, ešte zrejme netušil, ako zareagujú jeho liberálni kolegovia.

Šéf SaS Richard Sulík (54) Matovičovi v stredu rovno navrhol, aby odišiel z postu ministra a netradične ostro sa vyjadril aj inak zmierlivý premiér Eduard Heger (46).

Táto koalícia je zrelá na rozpad. Práve týmto vyjadrením, ktoré zaznelo v diskusii Denníka N, odštartoval Matovič ďalšie kolo plamennej diskusie medzi ním a ministrom hospodárstva Sulíkom. Šéf SaS na svoju reakciu nenechal dlho čakať a vyhlásil, že skončiť nemá vláda, ale samotný Matovič.

Ten Sulíkovi vyčíta aktuálne to, že odmieta akékoľvek ďalšie zvyšovanie daní. „Tá úloha sa nedá vyriešiť, ak nebudeme mať nové dane,“ povedal Matovič o zostavovaní rozpočtu. Ak teda SaS neustúpi, koalícia sa na jeseň podľa Matoviča rozpadne. „Leží nám na chodníku 720 miliónov a my sa po ne nesmieme zohnúť,“ kritizoval Matovič neústupčivosť na strane SaS.

Heger: Choďte na dovolenku

Podľa Sulíka je to však celé naopak, a to, že Matovič nevie zostaviť rozpočet, je čisto jeho problém. „Je to v prvom rade znak neschopnosti ministra financií. Keď nezvláda takúto úlohu, ktorá je základnou úlohou ministra financií, možno by sa mal zamyslieť, či by nemal zmeniť robotu,“ chrstol Sulík Matovičovi do tváre s tým, že jeho požiadavky na zvyšovanie daní považuje za „hrubé a primitívne vydieranie“.

„Igor Matovič najprv pretlačí cez parlament za výdatnej pomoci fašistov miliardové výdavky, a vzápätí informuje verejnosť, že nevie zostaviť rozpočet. Takto sa to predsa nerobí,“ dodal Sulík po rokovaní vlády. Ešte v utorok SaS vyhlásila, že teraz už plne rozumie, prečo Matovič rodinné financie zveril svojej manželke Pavlíne.