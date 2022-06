Nevšedná maturita Kristíny z Lučenca: Pozrite, ako sa vyparádila na skúšku dospelosti

Folklór jej prirástol k srdcu. Kristína Magová (18) z Lučenca sa obliekla na maturitu na Gymnáziu B. Slančíkovej-Timravy do tradičného ľudového odevu. Pestrofarebný detviansky kroj si zapožičala od výrobkyne Jany Kucbeľovej. Takýmto spôsobom chcela potešiť slovenčinára a zároveň triedneho učiteľa Ivana Hraška, ktorý ich učil zachovávať tradície.

Gymnazistka Kristína (18) maturovala dva dni. Na biológiu a chémiu prišla v klasickom oblečení, no na druhý deň, keď mala slovenský jazyk, sa špeciálne pripravila a obliekla si originálny detviansky kroj. „Rozhodla som sa prísť takto oblečená, aby som potešila nášho triedneho pána profesora, ktorý sa snaží viesť nás k tradíciám, a mne sa to páči. Navyše sa po ôsmich rokoch štúdia lúčime, tak som mu chcela urobiť radosť a myslím, že sa to aj podarilo,“ ozrejmila sympatická maturantka.

Slovenčinár Hraško pri pohľade na svoju študentku v kroji ostal poriadne zaskočený. „Nečakal som, že práve ona takto príde. Kristínka mi urobila veľmi pekné prekvapenie, nečakal som to. Považujem to za veľmi dobrú vec, pretože aj v ústave sa píše, že najvyššou formou odevu je náš národný odev. Nikto tam neprišiel vhodnejšie oblečený ako ona a ešte jej spolužiačka, ktorá si tiež obliekla kroj,“ uviedol triedny učiteľ.

Samé jednotky

Prezradil, že Kristína bola na maturitu zo slovenčiny dobre pripravená a aj otázka jej sadla. „Aj keď bola najprv troška v strese, ale potom sa rozrozprávala,“ doplnil Hraško. Podľa zástupcu riaditeľky školy Ivana Gugľavu bola Kristínka príjemným a pekným spestrením maturít a komisia bola rada, že ju videla v detvianskom kroji.

Mladá Lučenčanka si ho zapožičala od Party Jany Kucbeľovej, ktorá vyrába ľudové odevy. Kristínina mamina totiž zhotovuje látky na kroje. „Prvýkrát ho mám na sebe. Čakala som, že ma bude niekde tlačiť či ťahať, no je veľmi pohodlný,“ povedala s úsmevom šikovná dievčina, ktorá zmaturovala na samé jednotky.