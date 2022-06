Kolegovia Edita († 40) a Ľuboš († 50) sa už domov nikdy nevrátia: Zronené slová kolegov a známych

Doma ich čakali márne... Kolegovia Edita († 40) a Ľuboš († 50) z obce Čata (okr. Levice) sa domov z nočnej už nikdy nevrátia. Auto, ktoré v stredu ráno šoférovala mama dvoch detí, vošlo do protismeru a čelne sa zrazilo s kamiónom. Dvojici už nebolo pomoci, zraneniam na mieste podľahli.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Auto, ktoré v stredu ráno šoférovala Edita, vošlo náhle do protismeru a zrazilo sa s kamiónom.Vodička vozidla Renault Clio pravdepodobne dostala šmyk, prešla do protismeru, kde sa zrazila s kamiónom. Pri dopravnej nehode utrpeli dve osoby zranenia, ktorým na mieste podľahli,“ informovala polícia. „Okolnosti dopravnej nehody, ako aj jej miera a príčina zavinenia, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície,“ dopĺňajú muži zákona.

Ostali po nich deti

Kolegovia a známi sú v šoku. „Išli z nočnej, je to obrovské nešťastie,“ ťažko zo seba dostal ich zarmútený kolega. Editu a Ľuboša doma márne čakali ich zúfalé rodiny. „Editka má dve deti, dcérka má 16 rokov, syn len 12. Ľuboš má dcéru na strednej škole,“ krúti hlavou známy z obce. „Je to obrovská tragédia, boli to dobrí a slušní ľudia. Edita milovala psy, chovala jazvečíky a aj maľovala obrazy,“ zhodli sa jej známi.