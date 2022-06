Pozemkový fond odhalil miliónové kšefty s pozemkami, Pellegrini sa bráni: Jednoznačný odkaz

Bývalý premiér za Smer-SD a súčasný predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini neprichádzal podľa svojich slov do kontaktu so Slovenským pozemkovým fondom (SPF).

Pellegrini to uviedol na brífingu v reakcii na vyjadrenia generálneho riaditeľa SPF Jána Marosza o kšeftovaní na fonde za predchádzajúcej vlády. "Za mňa musím povedať, že ako predseda vlády aj ako podpredseda vlády predtým som nijakým spôsobom neprichádzal do kontaktu so SPF. To bolo plne v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a dokonca v tom čase aj inej politickej strany (SNS, pozn. TASR). Či to fungovalo tak alebo onak, si musia zodpovedať tí, ktorí to tam riadili," povedal.

Doplnil, že SPF "nejako fungoval za minulej vlády aj za predchádzajúcich vlád". Dodal, posledné dva roky nefungoval vôbec, pretože bol rozvrátený. "Nebola zvolená rada fondu, nevedela prijímať žiadne rozhodnutia," dodal Pellegrini.

Na SPF mala od roku 2018 fungovať schéma podozrivých predajov pozemkov z majetku fondu. V tom čase inštitúciu viedla Adriana Šklíbová, dnes obvinená z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na tlačovej konferencii v stredu tieto podozrenia prezentoval Marosz.