Odhodlaný Fico: Ponúkame novú formu vládnutia! Šéf Smeru o odstavení vlády aj referende

Alternatíva, ktorú chce Smer-SD spolu s ďalšími politickými stranami a sociálnymi partnermi občanom ponúknuť prostredníctvom referenda, nie je postavená na straníckom obsahu, ale na zmene formy vládnutia.

V TASR TV to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. "Ponúkame novú formu vládnutia, demokratickú, právnu, založenú na sociálnom dialógu," vyhlásil Fico. Na Slovensku podľa neho prestali fungovať demokratické inštitúty a upadla politická kultúra.

"Prvé, čo musí ponúknuť nová vláda, je upokojenie politickej situácie, návrat elementárnej politickej kultúry, aby sa vnútrokoaličné spory nestali predmetom večnej verejnej diskusie a, samozrejme, návrat k sociálnemu dialógu," tvrdí Fico.

Priznáva rôzne chyby z minulosti, ale zdôrazňuje, že jeho vláda viedla normálny dialóg s partnermi. "Nám by sa nemohlo stať to, čo sa teraz stalo s mestami a obcami. Pravidelne sme rokovali aj so zamestnávateľmi a zamestnancami," zdôraznil.

Smer-SD bude podľa neho naďalej presadzovať ľavicové videnie politiky, referendum však musí rešpektovať aj liberálne či konzervatívne videnie sveta. Na otázku, prečo si myslí, že referendum s novou otázkou prezidentka Zuzana Čaputová vypíše, ak predchádzajúcu otázku dala posúdiť Ústavnému súdu, Fico odpovedal, že tentoraz bude otázka koncipovaná priamo ako návrh ústavného textu.

"Ideme do jednej otázky, ktorá bude mať charakter ústavného textu. Navrhujeme slovenskej verejnosti, či sú za takúto zmenu ústavy. A tam bude presne formulované, čo chceme, aby bolo zmenené, pokiaľ ide o referendum, predčasné parlamentné voľby a skrátenie volebného obdobia," vysvetlil.