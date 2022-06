Všetko mohlo byť inak: Kto môže za smrť 61-ročného muža? Na nehodu na R7 sa pozrel analytik

Nový Čas už informoval o tragickej nehode v pondelok na diaľnici R7.

Kamión vrazil do dvoch odstavených áut a usmrtil 61-ročného muža, ktorý s ďalším mužom riešil vzájomnú dopravnú nehodu len krátko pred nárazom kamióna. Viac svetla do prípadu vháňa video šíriace sa sociálnymi sieťami, ktoré zachytáva okamihy pred nehodou. Nový Čas ho ukázal dopravnému analytikovi Jánovi Bazovskému. Kde podľa neho vodiči urobili chybu?



Do vodiča Octavie narazilo počas jazdy zozadu na diaľnici Volvo. Vodič Škody zostal stáť na pravej krajnici a Volvo tvorilo prekážku v pravom jazdnom pruhu. „Obaja muži z áut vystúpili, keď došlo o pár minút k nárazu kamióna do zadnej časti Volva. Vodič z Volva uskočil na krajnicu, no vodič Škody, ktorý bol práve vo dverách svojho auta pri zvodidlách, silný náraz neprežil,“ informovali trnavskí policajti.

Dopravný analytik Ján Bazovský upozorňuje, že toto nebol ojedinelý prípad. „Začalo sa to nepozornosťou, lebo vodič vo Volve neodhadol rýchlosť svojho a pred ním idúceho vozidla a nesledoval situáciu,“ vysvetľuje analytik.

„Vodiči mali v prvom rade zabezpečiť označenie prekážky na ceste. Jeden mal zobrať trojuholník a ukazovať ostatným vodičom, nech spomalia,“ uviedol Bazovský s tým, že muži sa zbytočne pohybovali pri nabúraných autách. „Kamionista vyzerá, ako keby ani nereagoval na poslednú chvíľu, lebo keby intenzívne brzdil, bolo by vidieť dym z pneumatík,“ uzavrel analytik.