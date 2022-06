Ropné embargo voči Rusku má platiť až od budúceho roka: Dostanú sa ceny palív nad 2 eurá?!

Dohoda na embargu ruskej ropy sa nakoniec podarila. Vyzeralo to na dlhé dohadovanie, lídri EÚ však už po prvom dni mimoriadneho samitu oznámili, že sa dohodli.

Nešlo to však bez výnimiek, a tie sa týkajú aj Slovenska. Úplne je zakázaný iba dovoz ruskej ropy na tankeroch. Slovensko môže zatiaľ brať ropu cez ropovod Družba. Embargo by sa najskôr malo dotknúť zhruba dvoch tretín súčasného dovozu od Rusov. Do konca tohto roka, keď sa vypne severná vetva Družby, by malo pokryť 90 percent dovozu.

Európska dvadsaťsedmička schválila zákaz dovozu ruskej ropy a Putin si môže hľadať nových odberateľov. Zákaz je súčasťou šiesteho sankčného balíčka EÚ, ktorý má vytrestať ruského prezidenta Vladimira Putina za napadnutie Ukrajiny.

Dohoda je však kompromisom, zakazuje zatiaľ iba dovoz ruskej ropy dodávanej tankermi, nie ropovodom. Inak by neprešla. Premiér Eduard Heger označil výsledok dvojdňového mimoriadneho samitu EÚ v Bruseli za dobrú správu pre Slovensko. „Rokovali sme o sankciách na ruskú ropu aTo znamená, že Slovensko bude môcť využívať ruskú ropu až do momentu, keď bude mať za ňu plnohodnotnú alternatívu,“ uviedol slovenský premiér.

Rakúsky kancelár Karl Nehammer povedal, že ropné embargo bude pre členov EÚ bolestivé, rovnako by to však podľa neho malo platiť aj pre Moskvu. Zákaz ropy v EÚ zníži finančné zdroje Ruska na „nakŕmenie svojej vojnovej mašinérie“, uviedol najvyšší diplomat EÚ Josep Borrell. „Sme pre Rusko najdôležitejším klientom,“ konštatoval Borrell.