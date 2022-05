Hrozí rušenie až tretiny vlakov! Šéf ZSSK je pesimistický: Momentálne nie je iná alternatíva

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má realizovať dopravné výkony za 354 miliónov eur, dostala na to však len 330 miliónov eur. Ministerstvo financií (MF) SR im odporučilo, aby na to hľadali úspory. Šéf ZSSK Roman Koreň počas utorkového livestreamu na sociálnej sieti uviedol, že momentálne neexistuje iná alternatíva ako rušenie tretiny vlakov.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) však verí, že k tomu nedôjde, boli by to totiž "nezvratné zmeny".

Doležal priblížil, že s odborníkmi z MF vytvorili plán dopravnej obsluhy, teda železničný grafikon, podľa ktorého má ZSSK voziť. Ten počíta s 354 miliónmi eur, rozpočtová časť rezortu financií však povedala, že na to pôjde len 330 miliónov eur a zvyšok má ZSSK ušetriť. "Treba voziť dopravné výkony v hodnote 354 miliónov, ale dali sme ZSSK iba 330 miliónov a oni nevedia ušetriť a je logický krok, že keď už nevedia ušetriť, tak budú musieť obmedzovať dopravné výkony, aby sa zmestili do rozpočtu," skonštatoval Doležal.

Šéf ZSSK poznamenal, že súčasne podpísaná zmluva ráta s 330 miliónmi eur a zároveň hovorí už teraz o alternatíve, že prvý polrok vozí ZSSK plné výkony a druhý polrok zhruba o 30 % výkonov menej. Koreň podotkol, že v 354 miliónoch sú už započítané oblasti, kde už spoločnosť ušetrila. Pôvodne totiž v návrhu rozpočtu žiadala 383 miliónov eur. Pripomenul, že ZSSK úsporné opatrenia robila už minulý rok.

Koreň zároveň uviedol, že vládny audit identifikoval aj možné ďalšie úspory, ktorým sa nebráni, mnohé z nich si však vyžadujú čas. Ide napríklad o prechod do online priestoru. Doležal dodal, že podľa vládneho auditu sa má spoločnosť zamyslieť aj nad úsporami v oblasti externej údržby. Mnohé opatrenia vrátane prepúšťania zamestnancov však podľa ministra nie sú úsporou "zo dňa na deň".

Rušenie množstva vlakov by bol podľa Doležala nezvratný proces, pretože by sa musel prepustiť aj súvisiaci personál. Šéf ZSSK vyčíslil, že škrtnutie tretiny vlakov by sa dotklo približne 200 až 500 zamestnancov. "Verím tomu, že k tomuto kroku nebude musieť dôjsť, lebo toto sú nezvratné zmeny, ak by sme zrušili tretinu vlakov, tak to bude mať neskutočný vplyv na vlakovú dopravu vôbec," zdôraznil minister dopravy. Podotkol, že bez peňazí sa doprava vo verejnom záujme robiť nedá.

Koreň zároveň doplnil, že okrem chýbajúcich 24 miliónov eur je momentálne témou ešte aj 17,5 milióna eur za vyššie náklady na energie a výpadok tržieb v hodnote 18 miliónov eur. Tieto položky sú však podľa neho zmluvne ošetrené ako nepredvídateľné náklady. Reálnym "kameňom úrazu" tak zostáva 24 miliónov eur.