Rozpad vládnej koalície? Heger reaguje na Matovičove slová: Takto to vidí premiér!

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) nemá obavy, že by súčasná vládna koalícia mala zaniknúť.

Reagoval tak na výroky ministra financií a predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča, ktorý v pondelok 30. mája vyhlásil, že koalícia je zrelá na rozpad. Matovič sa tiež vyjadril, že strana Sloboda a Solidarita bude blokovať akékoľvek zvýšenie daní.





„Je to len jedna z ďalších výziev, ktorým budeme čeliť, ale zvládneme to tak, ako aj všetko ostatné. Čaká nás diskusia o tom, ako nastaviť rozpočet tak, aby zohľadňoval tie potreby, ktoré Slovensko má,“ povedal. Dodal, že každý koaličný partner by sa mal snažiť o to, aby sa nakoniec dospelo k dohode.

Ďalej uviedol, že diskutuje s lekármi a zdravotnými sestrami o ich požiadavkách. Vníma tiež potreby učiteľov. "Hľadáme riešenie a verím, že ho aj nájdeme a čoskoro predstavíme," podotkol s tým, že kľúčový je konsenzus a jednota.