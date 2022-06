Naše ratolesti dnes oslavujú Medzinárodný deň detí: Ako chceme prežiť svoj sviatok!

Vedia presne, čo chcú! Deň, na ktorý sa deti každý rok mimoriadne tešia, je tu.

Naše ratolesti majú vysnívané, ako by mal ideálny Medzinárodný deň detí (MDD) vyzerať a čo by nemalo chýbať, aby rodičia videli iskričky šťastia v ich nevinných očkách. Hoci malá pozornosť poteší každého šibala, pre deti je dôležitý najmä spoločne strávený čas. Čo si želajú zo všetkého najviac?!

Playstation a čipsy

Jonatán (11), Bratislava

Ideálny deň detí by sa pre mňa určite začal raňajkami do postele, najlepšie hemendexom. Veľmi rád hrám rôzne hry na Playstation, takže by som si potom zahral, aspoň dve-tri hodinky. Na obed by som najradšej išiel na nejaký dobrý hamburger. Poobede by som si išiel zahrať futbal s kamošmi a večer by som chcel byť dlho hore a pozerať filmy a jesť čipsy.

Deň s Petrou Vlhovou

Zara (10), Šrobárová (okr. Komárno)

- Chcela by som ho stráviť v prítomnosti Petry Vlhovej. Pozrela by som si, ako preteká a vyhrá, alebo by som s ňou bola na tréningu. Chcela by som s ňou byť celý deň!

Rodičia na všetko povedia áno

Karinka (5), Paťko (10), Lučenec

- Nám by sa veľmi páčilo, keby na MDD naši rodičia povedali na všetko áno. To by sme mohli ísť sami na nákup sladkostí, moja sestrička by tancovala, lebo má rada balet, a ja by som hral futbal, lebo chcem byť veľký futbalista.