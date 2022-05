Za ľudí bude presadzovať zvyšovanie platov učiteľov: Remišová predstavila, čo navrhujú

Strana Za ľudí chce presadiť vyššie platy pre učiteľov a tento bod chce presadzovať aj na koaličnej rade.

V utorok počas tlačovej konferencie to uviedla vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Navrhuje platový automat, ktorý bude ukotvený v zákone.

Remišová poznamenala, že strana Za ľudí chce presadiť systémové riešenie, aby mechanizmus zvyšovania platov učiteľov bol zakotvený priamo v zákone. "To znamená, že priamo so zvýšením sa musí v každoročnom rozpočte rátať," vysvetlila Remišová s tým, že podobne to funguje aj v zdravotníctve. Vzdelávanie považuje strana podľa jej slov za mimoriadne dôležité.

Podpredsedníčka strany Viera Leščáková poukázala na to, že nejde o útok na ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) alebo predsedu liberálov Richarda Sulíka, ale chcú presadiť zvýšenie platov v školstve. Ako uviedla, uplynulý týždeň prišli s návrhom zdanenú ruskú ropu pretaviť do platov učiteľov, čo strana SaS zamietla. Tvrdí, že prostriedky na zvýšenie platov učiteľov sú a žiada SaS, aby na koaličnej rade spolu s nimi trvala na tom, aby financie boli použité na platy vo verejnej správe a špeciálne na platy v školstve. Považuje za nevyhnutné, aby došlo k zvýšeniu platov v školstve minimálne o desať percent a následne k zavedeniu platového automatu.