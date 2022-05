Matovič predpovedá koniec vlády, za vinníka označil SaS: Drsná reakcia, Sulík sa nezdržal!

Minister financií Igor Matovič sa domnieva, že vládna koalícia sa na jeseň rozpadne.

Uviedol to na diskusii Denníka N. Kameňom úrazu podľa neho budú nezhody ohľadom štátneho rozpočtu, ktorý sa ministerstvu financií nepodarí pripraviť bez toho, aby nenavrhli zvýšenie niektorých daní. Práve zvyšovanie daní je však pre koaličného partnera zo SaS neakceptovateľné.

„Nerád ľuďom beriem nádej, ale myslím si, že táto koalícia je zrelá na rozpad. A myslím to úplne úprimne. Ja som minister financií a som zodpovedný za to, aby som predložil rozpočet na budúci rok. Dnes sme sedeli nad číslami a vychádza to veľmi, veľmi zúfalo. A zároveň máme koaličného partnera, ktorý vám povie: červená čiara zvýšiť daň na alkohol, čo je 77 miliónov,“ vyhlásil minister financií s tým, že jeho plánom je zaviesť daň na hazard, regulované subjekty a na ruskú ropu. „Keď z toho Richard Sulík neustúpi a bude trucovať, táto koalícia sa prirodzene rozpadne, lebo sa to nedá urobiť,“ dodal Matovič.

Matovičove slová o páde vlády nezostali bez odozvy. "Minister financií už dopredu alibisticky avizuje, že bude mať problém predložiť štátny rozpočet. Ak sa to udeje, tak to podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) nie je dôvod na pád vlády, ale skôr na výmenu ministra financií," uviedli v stanovisku liberáli.

„Igor Matovič rozpráva o nemožnosti predložiť štátny rozpočet len týždeň

po tom, ako nepremyslene a masívne zvýšil výdavky štátu o vyše miliardu

eur. Plne rozumieme, prečo rodinné financie zveril svojej manželke

Pavlíne,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.