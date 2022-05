Maďari robia prieky, za súhlas chcú peniaze z eurofondov: Dohodnú sa na ropnom embargu?

Zdanlivá jednota v otázke embarga na ruskú ropu sa rúca. Podľa nemeckého ministra hospodárstva Roberta Habecka je dôvodom najmä postoj Maďarska, ktoré si začalo klásť nové podmienky.

Na sankciách voči Rusku vrátane zákazu dovozu ruskej ropy sa mali dohodnúť lídri krajín EÚ na prebiehajúcom samite v Bruseli, Slovensko na ňom zastupuje premiér Eduard Heger (46).

Ropovod Družba Zdroj: anc

Ohlasujú ho už niekoľko týždňov, no stále sa nedohodli. Embargo na dovoz ruskej ropy by mali európski lídri definitívne rozlúsknuť na samite v Bruseli.V otázke embarga na ropu panovala väčšinová zhoda, k definitívnemu konsenzu sa však pred samitom nepodarilo dospieť. Slovensko s Českom si už dávnejšie vyrokovali výnimku, no nové podmienky si začalo klásť Maďarsko.

Keďže diplomati členských krajín Európskej únie sa ešte v nedeľu na novom návrhu embarga na ruskú ropu nedokázali dohodnúť, Európska komisia najnovšie navrhla zakázať len dovoz ruskej ropy v tankeroch, ktorými do Európy prúdi okolo troch štvrtín dovozu z Ruska. Na ropovod Družba sa embargo zatiaľ vzťahovať nemá. Zákaz pre európske lode registrované EÚ by preto výrazne obmedzil možnosti Ruska dopraviť ropu iným, alternatívnym zákazníkom v Ázii alebo inde.