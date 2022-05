Prvá smrteľná nehoda na novom obchvate: Vystúpil z auta a zroloval ho kamión!

Z malej dopravnej nehody sa vykľula obrovská tragédia! Na diaľnici R7 smerom zo Šamorína do Bratislavy sa v pondelok ráno udiala tragická a zároveň bizarná dopravná nehoda.

Kamión narazil do dvoch odstavených osobných áut, pričom usmrtil 61-ročného muža. Ten bol spolu s ďalším mužom mimo vozidla, pretože riešili vzájomnú dopravnú nehodu. Autá zostali zdemolované, kamión vyviazol len s poškodením prednej časti.

„61-ročný vodič Škody Octavia bol účastníkom prvej nehody, keď do neho počas jazdy zozadu narazilo Volvo XC60.Obaja muži z áut vystúpili, keď došlo o pár minút k nárazu kamióna do zadnej časti Volva. Vodič z Volva stihol na poslednú chvíľu uskočiť na krajnicu, no vodič Škody, ktorý bol práve vo dverách svojho auta pri zvodidlách, silný náraz neprežil,“ informovali trnavskí policajti. Privolaní záchranári už, žiaľ, mužovi nedokázali pomôcť. Dychové skúšky na alkohol boli v oboch prípadoch negatívne.