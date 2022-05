Východoslovenské múzeum spravuje vyše 500-tisíc predmetov: Čo mu Košičania darovali?

Vďaka štedrým darcom je dnes čo obdivovať! Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach oslavuje 150. výročie založenia.

Bez pomoci šľachetných milovníkov histórie by sa aktuálna výstava Dary a darcovia určite nezaobišla.

„Na počesť 150-ročnice chceme vzdať úctu zakladateľom múzea, ktorí prispeli k záchrane pamiatok z Košíc a okolia. Či už to bol zakladateľ umeleckej histórie Imrich Henszlmann alebo bratia Klimkovičovci, z ktorých Vojtech bol vôbec prvým riaditeľom predchodcu VSM - Hornouhorského múzea, by sa nepodarilo dať dokopy toľko vzácnych exponátov. Darmi sú vzácne písomnosti, mapy, rytiny, maľby i skvostné nábytky, šperky, porcelánové nádoby a zbrane,“ uviedla historička VSM Uršula Ambrušová-Tajkov. Výstava potrvá až do konca marca budúceho roka. Ku kuriozitám patria aj detské topánočky, svadobné šaty z japonského hodvábu či Rákocziho medaila.

Donačná listina, ktorou panovník udeľuje konkrétnej osobe za isté preukázané, väčšinou vojenské služby šľachtický stav. Túto listinu na pergamene vydal cisár Maximilián II. pre Martina Wáradyho v roku 1572. Na listine sa nachádza miniatúra erbu, pričom text je v latinčine. Ide o dar neznámeho darcu z roku 1949.

Detské topánočky

Sú z roku 1941. Darovala ich Ľudmila Perjéssyová v roku 2018. Nositeľom tejto obuvi bol manžel darkyne, syn notára z okolia Rimavskej Soboty, ktorý ich používal vo veku asi jedného roka ako svoje prvé topánočky.