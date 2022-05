Finále súťaže nadpriemerne inteligentných školákov: Táto trojka má najvyššie IQ!

Na legendárnom Trenčianskom hrade si v pondelok zmerali sily tí najlepší z najlepších. Na finále IQ olympiády sa zúčastnilo 60 detí, ktoré vyhrali v okresných kolách. „Súťaž je zameraná na logické myslenie. Olympiádu organizuje neziskovka združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí Mensa Slovensko.

Na Trenčianskom hrade sme testovali najlepších z celého Slovenska,“ povedala zakladateľka súťaže Daniela Metesová. Deti základných škôl riešili niekoľko úloh, týkajúcich sa logického myslenia. Nový Čas vyspovedal najlepších z tejto IQ olympiády.

Čo je IQ

Inteligenčný kvocient alebo IQ je číslo, ktoré opisuje inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii. Pôvodná definícia IQ pri meraní inteligencie detí bola: IQ je pomer mentálneho veku k fyzickému veku vynásobený sto. Mentálny vek bol stanovený na základe priemerného výkonu testu inteligencie v danej vekovej skupine. Väčšina psychológov sa zhoduje na tom, že IQ v rozmedzí 95 až 105 je normálna inteligencia, alebo že ide o priemerné IQ.

Učím sa francúzsky a anglický jazyk. Do budúcna by som chcel byť informatik alebo chemik. Najťažšie na tejto IQ olympiáde boli praktické úlohy a lietajúce písmenká. Mimoriadne náročný bol však stres, ktorý som mal.

2. miesto - Matej Bahchniček (14), Gymnázium pre mimoriadne nadané deti, Bratislava

Chcem byť matematik. Veľmi ma bavia čísla. Učím sa na samé jednotky. Tiež ma baví slovenčina, ale aj angličtina a nemčina. Olympiáda bola ťažká, ale myslím, že pre nás všetkých bol veľkým problémom stres. Som rád, že som na druhom mieste. Potešilo ma to a určite budem na sebe ešte veľa pracovať.

3. miesto - Matej Vinc (15), základná škola, Banská Bystrica

Na strednú školu ma zobrali na Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského do triedy s matematicko-fyzikálnym zameraním, na čo sa veľmi teším. Ešte presne neviem, čo chcem v budúcnosti robiť, ale mohlo by to byť niečo s dejepisom alebo vesmírom. Mám rád jazyky - slovenský, poľský, nemecký a chcem sa naučiť aj po francúzsky. Dnešná súťaž bola extrémne stresujúca, ale stálo to za to a som veľmi šťastný, že som tretí najinteligentnejší žiak na Slovensku.