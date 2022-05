Máj v znamení tropických dní: V tomto meste od začiatku roka neboli takmer žiadne zrážky

V máji boli na Slovensku zaznamenané dva tropické dni, keď teplota na najteplejších miestach dosiahla viac ako 30 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Meteorológovia zároveň upozornili, že približne na tretine územia SR je výrazné až extrémne pôdne sucho.

Tropické dni v máji nie sú na Slovensku výnimočným javom. "V týchto posledných 30 rokoch neboli tropické hodnoty teploty vzduchu v máji u nás zaznamenané iba v rokoch 2004, 2006, 2010, 2019 a 2020," priblížili meteorológovia. Naopak, medzi rokmi 1961 až 1992 bolo na Slovensku len 13 májových tropických dní.

Ďalej uviedli, že existujú oblasti, kde je výrazný nedostatok zrážok. Napríklad v Hurbanove od začiatku roka do 29. mája nezaznamenali ani 100 milimetrov zrážok. "Je to tam tretie najneskoršie dosiahnutie tejto najnižšej trojcifernej hodnoty zrážok od začiatku roka, minimálne za posledných 122 rokov," spresnili.

Čo sa týka stavu pôdnej vlahy, výrazné až extrémne pôdne sucho sa aktuálne nachádza približne na tretine územia SR. Extrémne sucho zasahuje východnú časť Podunajskej nížiny, Záhorie, Gemer, Abov, Spiš a Dolný Zemplín. "Celkovo to predstavuje 4,3 percenta územia Slovenska," doplnili. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Gemeri a Above najviac do mínus 80 milimetrov, na juhu západného a stredného Slovenska do mínus 60 milimetrov.

Monitoring meteorologického sucha hovorí podľa indexov SPEI a SPI o extrémnom suchu na Kysuciach a východe Slovenska. Deficit zrážok je podľa meteorológov za posledných 90 dní najvyšší v Podolínci, až okolo mínus 95 milimetrov. Deficit zrážok okolo mínus 90 milimetrov je aj v Čadci, Banskej Bystrici, Bardejove a Medzilaborciach.