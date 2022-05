Jasný názor Pellegriniho ohľadom návrhu o dúhových vlajkách: Šéf Hlasu sa pýta jedno

Návrhy, ako napríklad zákaz vyvesovať symboly hnutí či komunít propagujúcich sexuálnu orientáciu, nepatria do parlamentu. Ide o umelo vytvorené kultúrne vojny. Tvrdí to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Pellegrini sa pýta, či Slovensko nemá v súčasnosti úplne iné problémy, ako to, či niekto niekedy vyvesí dúhovú vlajku v jeden deň ako signál podpory alebo tolerancie. "Myslím si, že toto teraz nemá čo robiť v parlamente," reagoval na pondelkovej tlačovej konferencii. Poslanec György Gyimesi (OĽANO) by mal podľa neho radšej predložiť návrhy, ktoré by riešili sociálne problémy ľudí.

Gyimesi podal spolu s Tomášom Tarabom (nezaradený) do parlamentu návrh novely zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní. Chcú, aby na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, bolo zakázané vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.

Líder OĽANO Igor Matovič považuje návrh za správny, zneužívať štátne budovy na šírenie "propagandy" akejkoľvek sexuálnej orientácie podľa neho nie je v súlade s verejným záujmom. Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš zase povedal, že o návrhu v klube nevedeli a ide o porušenie koaličnej zmluvy. Zámer považuje za absurdný aj koaličná poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS).

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský pre TASR reagoval, že k návrhu sa vyjadria po koaličnej rade, kde majú o ňom debatovať. "Poslanecký klub sa ním bude zaoberať pred začiatkom schôdze," dodal.