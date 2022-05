Pellegrini tasí svoju obľúbenú zbraň: Téma referenda je opäť aktuálna! Výzva všetkým stranám

Referendum by malo mať len jeden cieľ, a to predčasné voľby. Tvrdí to mimoparlamentný Hlas-SD s tým, že petičná akcia by mala riešiť len túto jednu otázku, aby bolo referendum úspešné. Nechce, aby obsahovalo ďalšie otázky, pretože sa doň nemajú vnášať ideologické záležitosti.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini preto vyzval všetky strany na spoluprácu v tomto duchu. Pripustil, že skoncipovať referendovú otázku môže byť náročné, keďže by mala obsahovať aj zmenu Ústavy SR a zároveň aj žiadosť ľudí o ukončenie aktuálneho volebného obdobia a vypísanie predčasných parlamentných volieb. "Ak by sa do referenda začali vkladať rôzne názory, hodnotové otázky, ideologické postoje, môže to významným spôsobom ohroziť akúkoľvek úspešnosť referenda," vyhlásil Pellegrini na tlačovej konferencii. Mnohí ľudia si podľa neho želajú pád vlády, no prípadné ďalšie otázky by ich mohli od účasti na referende odradiť. Matovič reaguje na slová o spolčení s fašistami: Trápne výhovorky! Spomína Pentu a oligarchov Téma referenda je podľa Pellegriniho opäť aktuálna aj z dôvodu vytvárania tzv. "temnej koalície", keď sa časť koalície spája s "fašistami" a ĽSNS. Tvrdí, že okrem podpory tzv. protiinflačného balíčka podržali títo poslanci koalíciu aj v prípade nového šéfa Najvyššieho kontrolného úradu. Do funkcie plénum zvolilo koaličného kandidáta Ľubomíra Andrassyho, hoci sa hovorilo o tom, že post má patriť opozícii. Ak by mali zásadné veci závisieť od hlasov ĽSNS, treba podľa Pellegriniho ukončiť volebné obdobie, hoci by sa tak stalo len na krátky čas pred riadnymi voľbami. pokračovanie ‹ 1 2 ›