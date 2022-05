Ľudia na Podpoľaní si nevedia dať rady s medveďmi: Bojíme sa, ničia nám majetok! Chystajú protest

Ľudia na Podpoľaní aj naďalej volajú po riešení problému s medveďmi v intravilánoch obcí. Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Roman Malatinec pripomína, že situácia sa nerieši a obyvatelia regiónu preto budú protestovať. Informuje o tom v pozvánke, ktorú TASR v pondelok poskytol jeho asistent Miroslav Čellár.

Podotýka, že zhromaždenie sa začína v utorok (31. 5.) o 18.00 h pred kostolom v Detve. Podľa organizátorov ním občania vyjadria obavy o vlastné životy. Zdôrazňujú, že medvede im behajú popri obydliach a ničia im majetok. "Na proteste budú predstavené kroky, ktoré volení zástupcovia občanov podniknú v nasledujúcich dňoch," priblížil.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR kolízie medzi ľuďmi a medveďmi v obciach alebo v ich blízkom okolí považuje za neprípustné. Uvádza to vo svojom stanovisku pre TASR s tým, že mestám pomôže s opatreniami. Patria medzi ne napríklad zníženie množstva medveďom dostupnej potravy i dostatočné zabezpečenie odpadov. Medveďa by tak nelákali do osídlených oblastí. Podľa MŽP je to aj podpora osvetlení v obciach, ktoré sa nachádzajú v oblastiach so zvýšeným výskytom medveďa.

Doplnilo, že k napraveniu správania medveďa hnedého pomôže aj intenzívnejšie plašenie. "Preto je potrebné aktualizovať manuál, ktorým sa riadi zásahový tím. Ten bude prehodnocovať aj podmienky, pri ktorých sa jedince medveďa hnedého vyradia z populácie," zhrnulo s tým, že pomôže aj rozšírený tím pre zásah, ktorý v týchto dňoch naberá nových členov. "Vďaka jeho posilneniu sa skráti obdobie medzi identifikovaním problémov a ich odstránením," podotýka.