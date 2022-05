Riaditeľka školy v Seredi o ukrajinských deťoch: Ako ich prijali slovenskí rovesníci? Úprimné slová

Slovenské deti prijali svojich ukrajinských rovesníkov utekajúcich pred vojnou pozitívne.

V relácii TASR TV to uviedla riaditeľka základnej školy J. A. Komenského v Seredi Paulína Krivosudská, ktorá v rámci diskusie o európskom rozmere budúcnosti školstva v kontexte Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), priblížila osobné skúsenosti s integráciou ukrajinských detí na Slovensku. Podľa vlastných slov od svojich zverencov doteraz nezaznamenala negatívnu odozvu.

"Deti boli ochotné a pomáhali (ukrajinským rovesníkom) na začiatku a pomáhajú im aj teraz. Urobili sme v škole zbierku, pretože niektoré deti prišli naozaj len s malým ruksakom," priblížila Krivosudská prvé dni po nástupe ukrajinských detí do školy v Seredi. Osobne vraj nepredpokladala, že po vypuknutí konfliktu na Ukrajine budú ukrajinské deti prichádzať aj do jej školy.

"Keď som sa dozvedela o príchode ukrajinských žiakov do slovenských škôl, tak som si myslela, že to je niečo, čo sa nás nebude týkať, pretože Sereď je dosť ďaleko od (ukrajinských) hraníc. Ale nebola to pravda. Už počas jarných prázdnin (začiatkom marca) som dostala prvý telefonát o zaradení (ukrajinského) dieťaťa do našej školy a to znamenalo potrebu prispôsobiť sa vzniknutej situácii," uviedla Krivosudská. Podľa nej bolo zo strany vedenia školy v prvom rade potrebné naštudovať si legislatívu a pripraviť podmienky pre príchod detí z Ukrajiny.

"Museli sme si naštudovať, ako tieto deti zaradiť do školy, čo všetko bude potrebné a čo od nich budeme vyžadovať, pretože prichádzali s malým batôžkom bez dokladov," povedala Krivosudská a zdôraznila, že na príchod ukrajinských detí bolo potrebné pripraviť nielen pedagogický zbor, ale aj slovenských žiakov.