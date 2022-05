Podporili by Smer a Hlas Sulíkovo zníženie dane na ropné produkty? Kaliňák aj Ferenčák v tom majú jasno

Zníženie spotrebných daní na benzín by najnovšie podporili poslanci Hlasu aj Smeru.

Ak sa koalícia dohodne na znížení spotrebnej dane z ropných produktov, podporí ju aj časť opozície. Zahlasovali by za to aj poslanci Hlasu aj Smeru. Zaznelo to v diskusnej relácii TA3 V politike. „Tu treba ľuďom pomôcť s cenami energií, s cenami pohonných látok,“ povedal v relácii Erik Kaliňák (31) z opozičného Smeru-SD. Na otázku moderátora, ako by postupovali, ak by sa koalícia dohodla na nižšej spotrebnej dani na ropné produkty, Kaliňák zareagoval: „Určite to podporíme.“

Pridal sa aj Ján Ferenčák z opozičného Hlasu-SD. „My sme sami navrhovali v januári znížiť o 20 centov spotrebnú daň na pohonné látky, už dávno mali byť tieto ceny znížené o 20 centov,“ povedal s tým, že takéto opatrenie by určite podporili. „Potrebujeme ľuďom pomôcť teraz, pretože inflácia je vysoká,“ dodal.

„Toto je na ministerstve financií a na ministerstve hospodárstva,“ vyhol sa odpovedi Marek Šefčík (43) z OĽaNO. K téme sa vyjadril aj Radovan Kazda (50) z koaličnej SaS. Na otázku, či je pre nich zníženie dane na ropné produkty kľúčová vec, odpovedal: „S týmto ideme do koaličných rokovaní, navrhli sme zníženie spotrebnej dane a zníženie DPH na benzín a naftu. V tom momente, ak by sme sa na tomto dohodli, sme ochotní pripustiť aj nie veľmi šťastné riešenie, to znamená zdaňovanie ropy.“ Zopakoval, že podľa neho nejde o šťastné opatrenie, ale podporili by ho. „Je to v snahe urobiť nejaké kompromisné riešenie, poďme do toho,“ vyhlásil poslanec SaS.

K téme sa vyjadrila aj jeho stranícka kolegyňa Jana Bittó Cigániková (38) v relácii Na telo na Markíze. Tá vyhlásila, že minister financií Matovič nechce zníženie spotrebnej dane na benzín, lebo mu ide len o vlastné veľkolepé nápady. Dodala, že ak by Matovič chcel, mohol by podobne ako Poľsko vyrokovať aj výnimku na zníženie DPH na benzín, vďaka čomu by sa ceny pohonných látok znížili len pre ľudí, a nie pre firmy. Sulík pred časom povedal, že pokiaľ nie je možné znížiť daň z pridanej hodnoty na motorové palivá, existuje veľa možností, ako znížiť iné dane.