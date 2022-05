Poslanci prehovorili: Koho chcú za šéfa RTVS? Podľa politologičky je najvhodnejší tento kandidát

Rezník alebo Búza? O kreslo riaditeľa RTVS má záujem osem kandidátov, vyzerá to však na súboj medzi dvomi: Jaroslavom Rezníkom (55) a Tiborom Búzom.

Obaja majú skúsenosti z televíznej a rozhlasovej brandže aj s pôsobením v manažmente. Kým pre niektorých sa obidvaja kandidáti javia rovnako kvalitní, pre mnohých je Rezník neprijateľný. Vyčítajú mu chyby za uplynulé obdobie, v ktorom šéfoval RTVS. Jaroslav Rezník je v mediálnej brandži skúsený matador.

Vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu pôsobil dve funkčné obdobia. Na post generálneho riaditeľa RTVS bol zvolený v júni 2017. Hlasovalo zaňho 95 poslancov, druhý kandidát Václav Mika získal 50 hlasov. Na Rezníkovo zvolenie pritom stačilo získať hlasy 74 zákonodarcov. Predsedom vlády bol vtedy šéf strany Smer Robert Fico (57).

Otvorený Kollár

Zdá sa, že napriek výhradám k Rezníkovmu „vládnutiu“ v RTVS by sa na jeho osobe mohli poslanci opäť dohodnúť. Minimálne šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár (56) sa už vyslovil, že by s Rezníkom nemal problém a považuje ho za dobrého kandidáta.

„Ja si myslím, že obidvaja kandidáti sú dobrí a my nemáme problém ani s jedným. Čiže keby bol pán Rezník ďalej riaditeľom, sme s tým v pohode, a keď bude pán Búza, rovnako sme s tým v pohode,“ povedal v rozhovore pre denník SME. Ku ktorému z kandidátov by sa skôr priklonil, nechcel prezradiť.

„Musel by som sa opýtať na klube, lebo napokon mám jeden hlas. Principiálne si myslím, že sú rovnako kvalitní, nerobil by som rozdiel. Je mi to úplne jedno. V tomto prípade by som sa asi skôr priklonil k nejakej koaličnej dohode politických strán v koalícii,“ povedal predseda parlamentu. Pre Nový Čas sa vyjadril, že chcú počkať na predstavenie projektov.