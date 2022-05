Nehoda, pri ktorej plakali aj hasiči, ide na súd: Zomrel jej muž a 4 deti, no pre vodiča chce slobodu

Tragédia, ktorá rozplakala celé Slovensko, takmer po dvoch rokoch opäť ožíva. V polovici augusta 2020 sa deväťčlenná posádka kamarátov s deťmi presúvala v bielom minivane cez Liptovský Trnovec (okr. Liptovský Mikuláš).

Nečakane dostali šmyk a čelne sa zrazili s protiidúcim vozidlom. Pri zrážke zahynuli štyria malí chlapci Tadeas († 11), Oliver († 10), Tobiáš († 10) a Dávid († 6) a jeden dospelý - otec rodiny Marián († 43). Zostala po ňom užialená manželka Janka, malý synček a chorá dcérka, o ktorú sa spoločne obetavo starali. Po nešťastí obvinili vodiča dodávky smrti a teraz prípad smeruje na súd. Pozostalí si však väzenie pre neho neželajú.

Mal to byť úžasný výlet, deti sa naň nevýslovne tešili, no skončilo sa to hroznou tragédiou. Ani po necelých dvoch rokoch sa rany na srdci po strate mladých životov nezahojili. Pani Janka, manželka nebohého Mariána († 43), je nevýslovne vďačná, že jej synček, ktorý bol v čase nehody v dodávke v detskej sedačke, nehodu prežil. Po náhlom odchode manžela jej zostali synček a dcérka, ktorá si pre detskú mozgovú obrnu vyžaduje obetavú starostlivosť. Ako prezradila, s rodinami pozostalých, ale aj vodiča ostali stále kamaráti, všetci sa poznali od detstva.

„Snažíme sa s tým nejako vyrovnať, každý z nás. Nie je medzi rodinami žiadna nenávisť. Rodina vodiča to prežíva veľmi ťažko, vôbec to nechce komentovať. Veľmi sa o tom medzi sebou nebavíme, nikto sa k tomu nechce vracať,“ priznala Stropkovčanka. O posune vyšetrovania veľa informácií nemá. „Stále čakáme, čo bude ďalej. Neviem, či to nebol osud. Počasie aj všetky okolnosti boli proti nim. Bola to nešťastná zhoda náhod. Je to obrovský rozdiel, úplne iné, ako keď niekto vezme zbraň a namieri na ľudí a začne strieľať. Tu nebol úmysel, toto bolo a stále je jedno veľké nešťastie,“ povedala starostlivá žena.

Dodala, že odsúdenie vodiča by nevyriešilo nič. „Ja by som chcela, aby ho neodsúdili. Už len to, s čím musí žiť, je ten najväčší trest. Aj ja mám síce dosť svojich problémov, ale toto niesť na pleciach, to nie,“ zakončila Jana.