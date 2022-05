Arborétum vo Zvolene plné rododendronov: Ak ich chcete vidieť, poponáhľajte sa!

Úchvatný pohľad, ktorý však nepotrvá dlho!

V týchto dňoch hrajú rozkvitnuté rododendrony v arboréte vo Zvolene rôznymi farbami - od bielej až po tmavofialovú. Minulý rok to však bolo iné. Studené a chladné počasie v jarnom období spôsobilo ich neskoršie kvitnutie oproti rokmi overenému a pevne stanovenému termínu takmer o 2 týždne. Aktuálne sa však príroda na poslednú chvíľu umúdrila a na konci mája lákajú desiatky rozkvitnutých kríkov svojimi pestrofarebnými kvetmi. Návštevníci sa však musia poponáhľať, pretože túto sezónu budú kvitnúť kratšie!

Krásne miesto nad Zvolenom sa v týchto dňoch rozžiarilo škálou farieb od výmyslu sveta, a to od bielej až po tmavofialovú. „Minulý rok bolo oveľa dlhšie chladné počasie. Ale aj tento rok to do konca apríla vyzeralo podobne. Jar bola zo začiatku chladnejšia, ale potom už začali teploty stúpať. Teraz sú rododendrony na 80 až 90 percent rozkvitnuté. Tak­že to vyšlo na posledný májový týždeň, tak, ako to vždy zvykne u nás v arboréte bývať,“ uviedla vedúca genofondu drevín Ivana Sarvašová s tým, že keď chcú návštevníci vidieť túto krásu, mali by sa k nim poponáhľať čo najskôr.

„Tohtoročná jar je veľmi suchá, teraz je už teplejšia, ale zo začiatku bola studená. Avšak je sucho, veľmi sucho. Takže predpokladáme, že rododendrony odkvitnú skôr. Prvé odrody začnú rozkvitať v polovici mája, ku koncu mája kvitnú takmer všetky. Posledné odrody rozkvitajú prvý júnový týždeň,“ dodala Sarvašová.

Arborétum vo Zvolene

Otváracie hodiny: Pondelok - piatok 7.00 - 15.00 hod.

Vstupné:

Dospelí: 2 €

Študenti, dôchodcovia: 1 €

Deti do 6 rokov, ŤZP: zadarmo

Permanentka na sezónu: 10 €

Viac ako 800 druhov

Rododendrony patria medzi dreviny pôvodne rastúce na severnej pologuli a je ich viac ako 800 druhov. Na Slovensku nie je pôvodný ani jeden druh a ich pestovanie je náročné. „Sú to druhy od trpasličích - od 10 centimetrov, až po 25 metrov vysoké stromy. Najčastejšie sú to však kry s kvetmi. V arboréte rastie viac ako 60 odrôd a vyše 20 botanických druhov rododendronov. Ide približne o 250 kusov,“ uviedla Ivana Sarvašová.

