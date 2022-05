Remišová jednoznačne: Každá rodina na Slovensku dostane viac, ako dostáva teraz

Peniaze na dofinancovanie opatrení na pomoc rodinám v tomto roku sú zabezpečené z lepšieho výberu daní. V budúcom roku sa budú musieť hľadať dodatočné príjmy. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minúť 12 to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Podpredseda opozičného Smeru-SD Richard Takáč hovorí o "nepomoci" a tvrdí, že občania to viacnásobne zaplatia na zvýšených daniach, ktoré avizujú obce a mestá v dôsledku nižších príjmov.

Remišová zdôraznila, že rodiny pomoc pocítia. "Každá rodina na Slovensku dostane viac, ako dostáva teraz," skonštatovala. Peniaze v rozpočte na dofinancovanie rodinného balíčka do konca tohto roka podľa jej slov sú z lepšieho výberu daní. "Do budúceho roku, áno, budeme musieť hľadať dodatočné príjmy," pripustila. Tri koaličné strany sa podľa nej zhodli a navrhovali zdroje ako daň z on-line hazardu, z alkoholu, z nadmerného zisku a daň z oligopolov. "Predbežne nie je na tom zhoda," dodala.

Smer-SD podľa Takáča vníma protiinflačný balíček ako "výsmech a pľuvance zo strany vlády". Pomoc sa podľa neho dotýka len vybraných skupín ľudí a nie je komplexná. Podotkol, že obce a mestá už ohlasujú, že budú zvyšovať dane. Zvyšovanie daňového bonusu sa totiž dotkne ich príjmov. Občania tak podľa Takáča v konečnom dôsledku túto pomoc viacnásobne zaplatia.

Remišová poukázala na to, že samosprávy rozvojové a investičné aktivity vo veľkej miere financujú z eurofondov. Takáč však oponoval s tým, že keď obce a mestá nebudú mať na spoluúčasť, nebudú môcť ísť do eurofondových projektov. Podľa Remišovej by mohlo byť systémovým riešením to, aby samosprávy mali príjem nielen z dane z príjmu z fyzických osôb. Navrhuje, aby sa urobil daňový mix.