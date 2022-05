Šport je pre vývoj detí extrémne dôležitý: Ako sú na tom súčasní žiaci? Výsledky prekvapia

Zhruba 70 percent žiakov športuje len na hodinách telesnej výchovy a inému športu sa už nevenuje. Zvyšných do 30 percent žiakov je tých, ktorí navštevujú športové kluby a rôzne športové krúžky aj po škole. Pre TASR to uviedol predseda Združenia učiteľov telesnej a športovej výchovy Pavol Polakovič.

Poukázal na to, že hoci nie všetky školy majú vybudovanú športovú infraštruktúru, je nevyhnutné, aby deti športovali.

Polakovič dodal, že 80 percent škôl by si prípadnú tretiu či štvrtú hodinu telesnej výchovy nejakým spôsobom vedelo zabezpečiť, čo sa týka infraštruktúry a priestorov na výučbu týchto hodín. "Čo sa týka zhruba 20 percent škôl, ktoré nemajú telocvičňu alebo nemajú dobudovanú infraštruktúru, tak na jednej strane majú problém, ale na druhej strane nemôžeme povedať, že nenecháme 80 percent detí športovať na tretej a štvrtej hodine telesnej výchovy len preto, že 20 percent škôl nemá infraštruktúru," uviedol.

"Školy, ktoré nemajú telocvične, by sa mali zapojiť do výziev o budovanie infraštruktúry a kontaktovať ministerstvo školstva alebo štát s tým, že by si ich chceli dobudovať," povedal. Podľa jeho slov aj keby sa zaviedla tretia hodina telesnej výchovy, tak by to nebol problém. Školy bez vybudovanej infraštruktúry potrebnej na šport by dostali výnimku dva alebo tri roky na jej výstavbu. "Otázne ale je, či je naozaj reálne, aby sa v úplne všetkých školách na Slovensku dobudovali telocvične, napríklad aj na nejakých malých dedinských školách, kde je veľmi malý počet detí v málotriedkach," poukázal Polakovič.