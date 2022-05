S chorým na opičie kiahne by mali ísť do karantény aj blízke kontakty: Virológ prehovoril o vakcínach

Do karantény by mali zrejme ísť aj identifikované blízke kontakty chorého človeka, ktorý má opičie kiahne. Pre TASR to uviedol virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

"Pri chorom človeku sa dá orientovať podľa kožných príznakov. Človek prestane byť infekčný, až keď mu zmiznú chrastičky na koži, ktoré obsahujú vírus. Obvykle to trvá dva až tri týždne," ozrejmil virológ. Zrejme by však však podľa neho mali ísť do karantény aj identifikované blízke kontakty človeka, ktorý má opičie kiahne. "V tomto prípade by sa malo orientovať podľa dĺžky inkubačnej doby, ktorá môže byť tiež až tri týždne," doplnil. Klempa poukázal na to, že proti ochoreniu sa teoreticky dajú použiť aj staré vakcíny, ktoré sa používali proti pravým kiahňam. "Je pravdepodobné, že štáty si uchovávajú ich strategické zásoby. Okrem toho však existujú aj novšie generácie týchto vakcín, jedna z nich, Imvanex je proti pravým kiahňam už schválená aj Európskou liekovou agentúrou a dala by sa teraz využiť aj proti opičím kiahňam," vysvetlil. Podobne sa podľa neho dajú využiť aj niektoré liečivá, ako napríklad Cidofovir alebo Tecovirimat. Túžite po perfektnej figúre? Výživová poradkyňa o tom, čo robíte zle: Toto sú opakované zlyhania! Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky. Na Slovensku sa doposiaľ žiaden prípad nepotvrdil.