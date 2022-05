Krajcerovi Matovičov plán nevonia: Drsné slová o regulácii diskusných politických relácií

V súčasnosti existuje dostatočná práva úprava, ktorá zo zákona určuje vyváženosť diskusných politických relácií. Ich regulovanie s účasťou politikov nie je ani v záujme divákov. Pre agentúru SITA to povedal exminister kultúry a bývalý moderátor politických debát Daniel Krajcer.

Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič chce totiž prísť s návrhom regulácie politických diskusií podľa výsledkov volieb alebo počtu poslancov v parlamente.

Podľa Krajcera vyváženosť neznamená, že každý politik alebo strana musí mať zastúpenie v každej relácii a navyše, technicky to ani nejde. „Vyváženosť znamená, že keď napríklad nejaký neprítomný politik čelí kritike, je úlohou moderátora, aby uviedol argumenty, ak existujú. Na rozdiel od printov alebo internetových portálov existuje tiež príslušný orgán pre elektronické médiá, ktoré sú striktnejšie regulované. Ide o Radu pre vysielanie a retransmisiu, ktorá skúma prípadné sťažnosti, ale aj z vlastnej iniciatívy robí monitoring vysielania. Na základe toho môže v prípade porušenia zákona o vysielaní a retransmisii udeliť finančné alebo iné sankcie,“ priblížil Krajcer. Doplnil, že je vysielanie aj v čase predvolebnej kampane, kde chápe, že treba omnoho citlivejšie zabezpečiť proporcionalitu účasti politických strán a ich predstaviteľov v takýchto programoch.

Za nezmysel označil kritérium pozývať do debát politikov podľa výsledku volieb či počtu poslancov. Relácie sa podľa bývalého politika a moderátora nerobia pre politikov a politické strany, ale pre ľudí - divákov. „Dramaturgia tej-ktorej televízie má záujem urobiť čo najatraktívnejšiu reláciu. To znamená spracovať aktuálnu dôležitú tému a k tomu si prizve konkrétnych politikov. Tento prirodzený imperatív vytvára prirodzený tlak na dramaturgiu relácie, aby takýmto spôsobom postupovala,“ zdôraznil. Podľa neho nie je možné očakávať, že k nejakej stanovenej téme sa budú vyjadrovať politici, ktorí k nej nemajú čo povedať a robili by tak len na základe zákonnej povinnosti o percentuálnom alebo časovom zastúpení. „Preto si myslím, že určovanie percent alebo času minutáže je nezmysel. Je to proti zmyslu takýchto relácií a nie je to ani v záujme divákov,“ konštatoval. Dodal, že nebude napríklad Richarda Sulíka pozývať k téme poľnohospodárstva alebo kultúry, ale prirodzene k ekonomickým a politickým otázkam.

Matovič svoj návrh odôvodňoval aj účasťou politikov opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) v diskusiách. Tvrdil, že za posledné dva roky sa niekto rozhodol, že „vyrobí“ z lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho budúceho premiéra. „Používa argumenty, ktoré sa mu hodia. Samozrejme, nie je to pravda. Predpokladalo by to nejakú všeobecnú dohodu médií, ktorá neexistuje a je absolútne nepredstaviteľná,“ zhodnotil Krajcer. Ako ďalej uviedol, ani by sa tým nezaoberal, lebo ide len „ľúbivé“ Matovičovo slovné spojenie na podporu jeho zámeru. Krajcer poukázal tiež na to, že Hlas-SD disponuje 11 poslancami parlamentu, čo predstavuje určitú politickú silu a má najvyššie stranícke preferencie. „Je prirodzené, že moderátori politických relácií chcú vedieť názor na kauzy a riešenie problémov od politického subjektu, o ktorom sa dá predpokladať, že bude súčasťou budúceho parlamentu a možno aj vlády,“ uzavrel bývalý politik a moderátor.