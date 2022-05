Kto sa postaví na čelo RTVS? Rezník má sedem vyzývateľov: Toto sú ich plusy a mínusy

Kto bude šéfovať verejnoprávnej RTVS ďalších päť rokov? Každá strana by tam rada videla svojho človeka. Uvedomujú si, že aj v časoch internetu sú televízia a rozhlas stále dôležité médiá. Pre politikov sú zaujímavé hlavne vďaka spravodajstvu a diskusným reláciám.

Tam sa to po nástupe dnes už končiaceho riaditeľa Jaroslava Rezníka (55) riadne mlelo. Čelil vzbure redaktorov, v kresle sa však udržal a je možné, že v ňom zostane sedieť aj naďalej. Vzhľadom na svoju prijateľnosť naprieč politickým spektrom sú jeho šance veľké. Ohroziť by ho mohli najmä Tibor Búza alebo Ľuboš Machaj. Zuzana Ťapáková, ktorej kandidatúra sa očakávala, sa napokon neprihlásila.



Jaroslav Rezník (55)

Vyštudoval slovenský a ukrajinský jazyk a literatúru na Filozofickej

fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 1993 pôsobil vo funkcii riaditeľa regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu

v Košiciach. Riaditeľom RTVS je od roku 2017, keď ho zvolili hlasmi poslancov Smeru, SNS, Mosta-Híd a Kotlebovej ĽSNS.



Plusy

Má skúsenosti a je prijateľný pre širšiu časť politického spektra. Svoj úspech môže zopakovať, ak by na svoju stranu získal časť poslancov vládnej koalície. Za jeho éry môžu diváci vidieť na obrazovkách RTVS viac domácej animovanej tvorby. RTVS stále udržiava aj úzku spoluprácu s Českou televíziou, bola tiež súčasťou veľkej medzinárodnej koprodukcie.

Spája sa s mečiarovskou érou. Za ústredného riaditeľa rozhlasu ho v roku 1997 zvolil parlament za vlády autoritárskeho Vladimíra Mečiara. Je tiež kandidátom bývalej koalície na čele s Robertom Ficom. Má priazeň aj nacionalisticky orientovaných síl a sympatie bývalých komunistov. Za jeho éry sa vzbúrila časť redaktorov spravodajstva a vyčítajú mu tiež neobjektívnosť správ.

TIbor Búza

V rokoch 1996 až 1998 pracoval v Slovenskom rozhlase v Košiciach, najprv ako šéfredaktor spravodajstva a publicistiky, neskôr ako riaditeľ regionálneho štúdia. V rokoch 1998 až 2000 pôsobil na poste šéfredaktora spravodajstva a aktuálnej publicistiky Slovenskej televízie v Bratislave, potom prešiel na päť rokov do funkcie výkonného riaditeľa Rádia Expres. Až do roku 2012 bol riaditeľom centra spravodajstva a publicistiky Televízie Markíza. V rokoch 2012 až 2018 pracoval v RTVS na pozícii televízneho programového riaditeľa, odkiaľ odišiel krátko po nástupe Jaroslava Rezníka do čela RTVS. Dnes nakrúca aj pre RTVS, pripravuje napríklad dokumentárny seriál s názvom ŠtB: Prísne tajné.



Plusy

Bohaté skúsenosti z rozhlasového a televízneho prostredia.



Mínusy

Nemá také skúsenosti s vrcholovou pozíciou v manažmente televízie a také

kontakty v politickom prostredí ako Rezník. Dnes sa nevenuje riadeniu, ale najmä produkcii. Do RTVS prišiel v tíme Václava Miku a za jeho pôsobenia bol členom vrcholového manažmentu ako programový riaditeľ RTVS.