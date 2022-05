Gymnazistky z Tisovca očarili medom s peľom: So svojou firmou získali najviac ocenení

Prepojili chutné so zdravým! Študentská firma Fragment Evanjelického gymnázia v Tisovci (okr. Rimavská Sobota) zožala úspech na veľtrhu v Bratislave.

Študentky so svojou firmou tak získali najviac ocenení zo všetkých. Svojimi medovými výrobkami prepojili chutné so zdravým, navyše spolupracujú s lokálnymi včelármi, čím podporujú predaj v regióne.

Vedenie študentskej firmy Fragment sa zúčastnilo veľtrhu v Bratislave, kde si zmeralo sily s ďalšími vyše štyridsiatimi študentskými firmami z celého Slovenska. „Strávili sme deň v predajnom stánku a v neustálom kontakte s potenciálnymi zákazníkmi - porotcami. Zvládli sme aj prezentáciu na pódiu, no neoddýchli sme si ani počas vyhodnotenia,“ uviedla viceprezidentka marketingu Henrieta Vengrínová.

Hneď v prvej kategórii sa totiž ich firma umiestnila na druhom mieste, po ktorom nasledovali dve ďalšie bronzové medaily a až tri prvé miesta, čím získali najviac ocenení zo všetkých firiem. „Naše výrobky sú jedinečné tým, že do medíkov pridávame aj peľ, čo zrejme žiadny iný výrobca nerobí,“ ozrejmila Henrieta. Ich cieľom bolo prepojiť chutné so zdravým, pričom zanechávajú čo najmenší zásah do životného prostredia. „Spolupracujeme s lokálnymi včelármi, čím podporujeme predaj v regióne,“ doplnila viceprezidentka.

Vyrábajú ochutené medíky Fragmedíky plné vitamínov bez pridania konzervantov a chemikálií. Ich výrobky pomôžu znížiť hladinu stresu či podporiť trávenie. „Náš produkt je ako stvorený pre ľudí, ktorí radi maškrtia zdravým spôsobom, majú záujem budovať si imunitu pre správny chod organizmu a dbajú o prírodu,“ dodala gymnazistka s tým, že medíky sú ochutené aj kurkumou alebo čili.