Seneckí dopravní policajti zasahujú pri vážnej tragickej dopravnej nehode.

K tragickej dopravnej nehode došlo v piatok o 18:47. Podľa slov polície vodič motocykla značky Enduro jazdil po miestnej komunikácii na Dunajskej ulici od jazera Zelená voda smerom do obce Most neďaleko Bratislavy. Muž z doposiaľ neznámych príčin nezvládol riadenie. Zišiel mimo vozovku a narazil priamo do stromu. Pri tomto náraze utrpel vodič (†46) zranenia nezlúčiteľné so životom.

Zraneniam bohužiaľ na mieste podľahol. Dopravná nehoda je stále v štádiu vyšetrovania.