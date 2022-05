Vo Valalikoch sa tešia na investora: Zrealizuje sa megainvestícia?

Zrealizuje sa megainvestícia? Vyjadrenia šéfa rezortu hospodárstva Richarda Sulíka čoraz viac naznačujú, že by do priemyselného parku v obci Valaliky (okr. Košice-okolie) mohla prísť ďalšia automobilka a vybudovať tam výrobné haly o veľkosti Volkswagenu v Bratislave.

Ak by sa tak stalo, mohlo by vzniknúť aj 5 000 pracovných miest a ďalších 20-tisíc by mohli vytvoriť subdodávatelia z východu. Kľúčovú správu môžeme podľa kompetentných očakávať už v polovici júna. Podľa ministra Sulíka je už táto investícia doslova na spadnutie. O priemyselný park pri obci Valaliky, kde sa plánuje usadiť nový, doposiaľ neznámy investor, malo pred 3 rokmi záujem BMW, no nakoniec investovalo v Maďarsku. Odborníci špekulujú, že by tentoraz mohlo ísť o Volvo, ktoré avizovalo, že v Európe plánuje vytvoriť novú továreň. Starosta obce Valaliky Štefan Petrík vyhlásil, že na príchod investora sú pripravení.

„V územnom pláne je vymedzené územie pre premyslený park už 20 rokov. Naša územno-plánovacia dokumentácia je prispôsobená príchodu takéhoto veľkého investora,“ uviedol. Ak by k výstavbe fabriky došlo, majú na developera požiadavky, aby sa jej prevádzka dotkla života v obci čo najmenej. „Bude potrebná protihluková stena, izolačná zeleň medzi parkom a obcou, zemný val, ktorý optický oddelí tento park. Zároveň máme požiadavku, aby bol vybudovaný obchvat tak, aby žiadny tranzit cez obec neprechádzal, čo považujem za kľúčové,“ dodal.Ak sa investor rozhodne prísť do Valalík, bude to mať význam pre celý východoslovenský región. Pre obec to bude určite znamenať prínos v podobe daní z nehnuteľnosti. „Určite by to pomohlo aj zrýchleniu výstavby diaľnice v smere na Rožňavu či Michalovce,“ uzavrel starosta.

Imrich Pachinger (38), skladník, Valaliky

Dúfam, že si tu nájdem prácu, lebo by som mohol jazdiť do práce na bicykli.

Dodá to obci veľa príležitostí na rozvoj, bude to znamenať prínos z daní aj rozvoj okolitých služieb.