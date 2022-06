Odborníčka otvorene o sexuálnej výchove postihnutých ľudí: Nemáme nástroj, ako im zakázať počať dieťa

Sú iní, ale majú rovnaké sexuálne potreby ako zdraví jedinci. Sexualita mentálne postihnutých ľudí je však často vedome potláčaná zo strany ich opatrovateľov.

Túžby po láske a sexe bývajú preto v ich prípade nenaplnené, hoci na tieto prirodzené vášne, na inštinktívny pud, majú rovnaké právo ako všetci ľudia. O tom, ako sa s touto u nás stále tabuizovanou témou popasovali u našich susedov, hovorí vo veľmi otvorenom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa predsedníčka sexuálnych dôverníkov v Českej republike Hana Šimáčková.

Hana Šimáčková

Absolvovala odbor špeciálna pedagogika – učiteľstvo na pražskej Univerzite Karlovej. Dlhodobo sa zameriava na prácu so sexualitou a vzťahmi dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a kombinovaným postihnutím, a poruchou autistického spektra. Venuje sa oblasti sexuality a vzťahov ľudí s postihnutím. Stala sa sexuálnou dôverníčkou na plný úväzok, poskytuje odbornú a metodickú podporu pracovníkom priamej práce. Lektoruje kurzy zamerané na oblasť sexuality a vzťahov ľudí s postihnutím a poskytuje konzultácie ďalším poskytovateľom sociálnych služieb. V roku 2019 založila v Česku spolu s Petrom Eisnerom a Věrou Srdečnou úniu sexuálnych dôverníkov Nebuď na nule, aktuálne je jej predsedníčkou.

Ako vníma človek s mentálnym postihnutím vlastnú sexualitu?

Keď hovoríme o pojme sexualita ako o pohlavnosti človeka, a nielen o sexe, tak pre každého z nás je v dospelosti veľmi dôležité, aby sme vedeli, či sme muž, alebo žena a či sme dieťa, alebo dospelý človek. Potom môžeme spokojne žiť, nadväzovať vzťahy. Avšak pokiaľ sú ľudia s mentálnym postihnutím udržovaní v akejsi detskej role, tak nedokážu naplňovať svoje sexuálne potreby a vzťahy v rámci zákonných a spoločenských noriem. Robí to z nich „divných ľudí“ a možno aj preto sa v ich prípade sexuality bojíme.

V Českej republike s týmito ľuďmi pracujete, veľakrát sa na vás v tejto veci obracajú ich zákonní zástupcovia. Ako sa vám s nimi spolupracuje?

Podpora, o ktorú sa pri ľuďoch s mentálnym poškodením veľmi snažíme, by mala v prvom rade mieriť do rodín. Aby už od narodenia dieťaťa nedochádzalo k efektu, ktorý sa často deje – že viac ako to, či sa mi narodila dcéra alebo syn, riešime práve to postihnutie. Stáva sa nám, že nám do poradne zavolá rodič a povie, že má dieťa s Downovým syndrómom, a keď sa spýtame, či je to muž alebo žena, rodič sa čuduje a pýta sa, prečo to potrebujeme vedieť. Nehovoriac o tom, že často zistíme, že to „dieťa“ s Downovým syndrómom má už štyridsať rokov.