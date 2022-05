Uznávaný infektológ Jarčuška o epidémii opičích kiahní: Ohrozia hromadné podujatia?!

Epidémie opičích kiahní sa netreba obávať.

Uznávaný infektológ Pavol Jarčuška prízvukuje, že sa pred týmto ochorením treba chrániť, no podľa neho nemáme podliehať panike. „Pri variante opičích kiahní, ktorý je v súčasnosti v Európe, sa hovorí o úmrtnosti do jedného percenta. Zatiaľ však nikto v Európe nezomrel a len málo pacientov bolo hospitalizovaných,“ hovorí Jarčuška, podľa ktorého nie je dôvod prijímať žiadne reštrikčné opatrenia, čo sa týka hromadných podujatí.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) by sa v súčasnosti hromadných podujatí určite nemali zúčastňovať osoby, ktoré na sebe pozorujú príznaky akéhokoľvek infekčného ochorenia (zvýšená teplota alebo horúčka, únava, slabosť, kožná vyrážka, kašeľ, nádcha a podobne). Tiež by sa mali vyhnúť kontaktom s inými ľuďmi, predovšetkým s citlivými skupinami ako deti, tehotné ženy, seniori a imunokompromitované osoby.

Doteraz sme na Slovensku nezaznamenali žiaden potvrdený ani podozrivý prípad opičích kiahní. Ak k tomu dôjde, infikované osoby by mali byť izolované až do úplného vymiznutia vyrážok. „Kontakty s týmito osobami by mali byť poučené, ako si majú denne monitorovať zdravotný stav, merať telesnú teplotu a sledovať klinické príznaky ochorenia počas 21 dní od poslednej expozície. Ak sa pri kontaktoch objavia klinické príznaky ochorenia, je potrebné, aby sa izolovali, s výnimkou návštevy lekárskeho vyšetrenia. Pacienti po transplantácii, s onkologickým ochorením a pri závažnejších poruchách imunity by mali dodržiavať opatrenia,“ zdôrazňuje profesor Jarčuška.