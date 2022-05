Nové lákadlo na Fiľakovskom hrade: Na čo sa môžu návštevníci tešiť?

Hradné múzeum vo Fiľakove sa rozhodlo priblížiť návštevníkom poznatky o najstarších dejinách mesta, pribudla im preto atrakcia v podobe pravekej pece.

Dobové vypaľovacie zariadenie zmajstrovala Amália Holíková, ktorá sa inšpirovala historickou literatúrou. Trvalo jej to síce len pár dní, ale prípravy a zháňanie vhodného materiálu zabrali štyri mesiace. Archeologické nálezy z Fiľakovského hradu prezrádzajú, že počas eneolitu v dobe medenej (2 500 rokov p. n. l.) sa skutočne na tomto území vypaľovala keramika.

Vedenie Hradného múzea preto chcelo tieto dejiny priblížiť návštevníkom v podobe pravekej pece, na ktorú získalo z Rozvojovej agentúry BBSK 2 700 €. Zvyšných 3 100 € dofinancovala samospráva. „Našli sme odborníčku Amáliu Holíkovú, ktorá ju spolu s nadšencami z Hájskeho hrnčiarstva celú vybudovala,“ vysvetlil Gábor Ílles z Hradného múzea. Amália najprv vykopala základy do svahu. Následne s priateľmi zmiešali žiaruvzdorný íl a hlinu s pieskom tak, aby nepopraskal plášť.

„Tento materiál šliapali aj s pridaním vody a slamy a vytvorili mäkké tehly, ktoré spracovali stĺkavaním. Keď boli základy vytiahnuté do 30 cm, pripravili sme si ohybné prúty a tie sme obaľovali materiálom a vytvorili klenbu. Trvalo nám to 4-5 dní,“ prezradila Holíková s tým, že horizontálna pec musela potom schnúť a v novembri ju prvýkrát prepálila do 700 stupňov Celzia. Vypaľovanie keramiky v nej trvá 10 hodín, no nádoby sa z nej dajú vybrať až po dvoch dňoch. Zariadenie bude fungovať najmä počas akcií alebo workshopov.